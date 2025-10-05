Detenido un joven británico por causar graves lesiones en un ojo a un hombre en la Playa de Palma

Investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han detenido a un joven británico en Palma por causar graves lesiones a un hombre en un ojo, que recriminó el pasado verano a un grupo que tirara cristales a los coches que circulaban por la calle en la Playa de Palma. Como consecuencia del ataque, la víctima tuvo que ser operada de urgencia al sufrir un desprendimiento de retina.

Los hechos se produjeron el pasado 10 de agosto en la Playa de Palma. Un viandante, que salía de trabajar, se topó en la calle con un grupo de jóvenes que se dedicaba a arrojar objetos de cristal a los vehículos que circulaban por la calle.

Al presenciar la escena, el hombre les recriminó a los jóvenes su comportamiento. En un momento dado, un joven británico miembro del grupo se dirigió hacia el transeúnte y le propinó un fuerte golpe en un ojo. El impacto le provocó a la víctima la fractura de la órbita ocular. Esto le acarreó una catarata traumática y un desgarro y desprendimiento de retina. Por este motivo la víctima tuvo que ser operada de urgencia. De hecho le tuvieron que aplicar varios puntos de sutura en el ojo.

Cuando la patrulla policial se personó en el lugar de la Playa de Palma donde había ocurrido la brutal agresión a la víctima, el grupo donde se encontraba el agresor ya se había marchado del lugar. A continuación investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se encargaron del caso para identificar y dar con el paradero del atacante.

Dos meses de investigación

Las pesquisas policiales se han prolongado durante casi dos meses. Después de realizar numerosas gestiones, los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional lograron localizar al presunto autor de la agresión. Las investigaciones se complicaron al no tener este ningún tipo de relación con la víctima.

Fruto de estas pesquisas, los investigadores lograron identificar y situar al presunto autor de esta agresión que ha acarreado serios daños en un ojo de la víctima. Tras determinar que este se encontraba residiendo en Palma, los agentes del Grupo de Homicidios han logrado detenerle el pasado martes por un presunto delito de lesiones graves.