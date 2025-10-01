Un sintecho mata a otro a puñaladas en Valencia tras discutir por el lugar para dormir a salvo la noche de la alerta roja

Un hombre sin techo de 37 años y nacionalidad marroquí falleció en la madrugada de este lunes, justo cuando Valencia estaba en plena alerta roja por fuertes lluvias causadas por el paso de los restos del huracán Gabrielle, tras ser apuñalado por otro sinhogar, al parecer, durante una discusión entre ambos cuya motivación no ha trascendido, aunque todo apunta a que se peleaban por el lugar donde dormir: el único punto con resguardo de la lluvia de la plaza de Viriato, en el centro de la ciudad. El presunto autor de ese nuevo homicidio en la ciudad de Valencia ya está detenido y se espera que sea entregado en el juzgado en las próximas horas.

Los hechos sucedieron poco antes de las doce y media de la madrugada del domingo al lunes, en la plaza de Viriato, en pleno corazón del barrio de Velluters. Varios testigos han afirmado que ambos protagonizaron una discusión que se prolongó por espacio de más de media hora y que cada vez subía más de tono. Aunque ninguno de los vecinos pudo entender sus gritos, todo apunta a que la pelea comenzó porque se disputaban el lugar exacto donde dormir.

La plaza de Viriato es una de las que más utilizan personas en situación de sinhogarismo para buscar un refugio seguro, ya que está especialmente resguardada. "Esa noche solo estaban ellos dos", explica una vecina que prefiere mantener el anonimato y que fue testigo directo de las puñaladas, "pero normalmente hay más personas. Les escuché discutir muy alto, probablemente por el lugar para dormir. El escándalo duró 30 o 40 minutos. El señor más mayor, que estaba casi desnudo, estaba como ebrio, perdía el equilibrio. En un momento determinado, vi que sangraba por el costado. Se tambaleaba".

Vio cómo le asestaba las puñaladas

Esta mujer vio a continuación cómo "el chico más joven se acercó a él, lo sostuvo como con una mano, luego le puso las dos manos en la espalda y vi cómo hacía movimientos en el mismo costado por el que sangraba como si le estuviera clavando un arma. Me asusté mucho y me retiré de la ventana para que no me vieran".

Aún pudo ver cómo lo cogía y lo arrastraba hacia el rincón donde tenía sus cosas y del que, aparentaba, "que lo quería echar". Se refiere a un punto a cubierto, una especie de soportales donde Mohamed Said B. dormía cada noche, a resguardo de la intemperie y, sobre todo, de la fuerte lluvia que se avecinaba a partir de esa madrugada.

En apenas unos minutos llegaron los primeros coches de Policía, alertados por varias llamadas de vecinos para dar cuenta de la larga y violenta discusión.

Abandonado en el suelo

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la víctima. Mohamed Said B., un hombre con problemas psiquiátricos graves y que llevaba mucho tiempo en situación de calle, fue apuñalado dos veces por la espalda, en la parte alta del omóplato y en el costado, a la altura de las costillas, y otra más en la axila.

Una vez recibidas las llamadas a Emergencias a través del teléfono 112, operadores de ese servicio activaron el protocolo de agresiones violentas, lo que permitió enviar no solo patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Valencia, sino también medios sanitarios, en concreto, una ambulancia SAMU con equipo de servicio médico urgente.

La lluvia no ha conseguido borrar por completo las manchas de sangre. A la derecha, las pertenencias de Mohamed Said / Abraham Pérez

La víctima había perdido tanta sangre, que los médicos tuvieron que realizarle una transfusión en plena calle, al tiempo que trataban de estabilizar sus constantes vitales, ya que había perdido muchísima sangre. Finalmente, lograron su objetivo y evacuaron de urgencia a Mohamed Said al Hospital General, pero la gravedad de las lesiones y, sobre todo, la brutal hemorragia sufrida -ni siquiera las fuertes lluvias caídas sobre Valencia han logrado borrar del todo las manchas impregnadas en el suelo de la plaza- acabaron por causarle la muerte.

La detención: en el mismo lugar del crimen

El propio hospital alertó al juzgado de guardia, función que desempeñaba en ese momento el 12 de Instrucción de Valencia, cuya titular ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia, donde se le practicó la autopsia el mismo lunes, a primera hora de la mañana.

Mientras tanto, el caso pasaba a manos del grupo de Homicidios, que en las próximas horas entregará al acusado en el juzgado. El presunto autor del crimen, Adam R., de 31 años, fue detenido sobre las seis de esa misma madrugada, en la misma plaza donde había herido de muerte a su víctima con un estilete -que no ha aparecido-, justo cuando regresaba para quedarse sus cosas.