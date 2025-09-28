Incendio
Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Madrid
Efectivos de Samur han confirmado la muerte del varón y posteriormente han trasladado al otro hombre al hospital en estado leve debido a la inhalación de humo
Javier Niño González
Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido leve en la madrugada de este domingo tras el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Latina, según ha informado Emergencias Madrid.
El fuego se originó en una de las habitaciones de un inmueble situado en la calle Carballido. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid intervinieron para sofocar las llamas y evitar que se propagaran al resto de la vivienda.
Efectivos de Samur-Protección Civil confirmaron en el lugar el fallecimiento de un varón, mientras que otro hombre fue atendido por inhalación de humo y trasladado en estado leve a un hospital.
La rápida actuación de los equipos de emergencias permitió controlar el incendio y ventilar el edificio. Las causas del fuego se encuentran bajo investigación.
- Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante
- El religioso de Porreres: 'Tengo el mismo derecho que el cura a vivir en el oratorio
- Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
- Conceden más de 5 mil euros a los herederos de un pensionista por retrasos en su pensión en vida
- El Sopar a la fresca vuelve a reunir cerca de 18.000 personas en Binissalem
- El Gobierno central se abre a que alquileres de más de 900 euros puedan recibir ayudas en Baleares
- Ayuso elige a Ana Rosa para hablar claro de González Amador tras ser enviado al banquillo: entrevista en plató la próxima semana
- Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”