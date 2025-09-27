¿Quiénes son los 'Spiderman' de la cocaína que operaban en Ibiza?

La Policía Nacional ha facilitado más detalles de la compleja operación contra una red de narcotráfico que tenía su base en Valencia y que también operaba en Ibiza, saldada con 81 detenidos y más de 4,5 toneladas de cocaína intervenida.

Ibiza ha sido uno de los escenarios de los 59 registros que han vertebrado la llamada 'Operación Spider' y que comenzaron el pasado lunes. En la isla ha sido detenido uno de los cabecillas de la red criminal, que había trasladado su residencia a Ibiza hace tiempo.

Además de la enorme cantidad de cocaína, el dispositivo se ha saldado con la incautación de 365.000 euros en efectivo, 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, 60 relojes de lujo, diversas joyas, diamantes y lingotes de oro, así como numerosas armas de fuego, entre ellas un rifle, una escopeta, tres revólveres, un arma corta, dos bolígrafos pistola, dos armas simuladas, abundante munición y tres táser.

La investigación, que arrancó a principios del año pasado, permitió determinar la existencia de una organización criminal que operaba como un cártel de droga en el puerto de Valencia. En el transcurso de la misma, la Policía Nacional frustró ocho operaciones de extracción de cocaína.

Los 'hombres araña' escaladores

Las indagaciones permitieron confirmar la implicación de personal del puerto en el entramado criminal como estibadores, camioneros y empresarios del sector del transporte que estaban perfectamente coordinados mediante una clara división de tareas.

También formaban parte del entramado representantes sindicales, un médico y personal relacionado con el centro de empleo portuario que facilitaba la incorporación de nuevos miembros a la estiba portuaria, crucial para el control del proceso de carga y descarga de contenedores.

La red utilizaba varios métodos para extraer la cocaína del interior del puerto de Valencia para su posterior distribución a gran escala. Uno de ellos eran los 'hombres araña', que escalaban los contenedores para acceder a la cocaína.

450 efectivos policiales

Un total de 450 efectivos especiales han formado parte de esta operación procedentes de las brigadas provinciales de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de Valencia, la Comisaría General de Policía Judicial, así como el Grupo Especial de Operaciones (GEO), Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad Aérea de la Policía Nacional, la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT). En alguna de las incautaciones se ha contado también con la colaboración de otros cuerpos policiales.

El operativo se ha saldado con la detención de tres integrantes del cártel de los Balcanes y otros dos delincuentes que forman parte de organizaciones criminales colombianas, así como 17 trabajadores portuarios, 17 responsables de cinco mercantiles, nueve camioneros y un guardia civil que actuaba como intermediario entre el cártel y las organizaciones criminales sudamericanas facilitando la importación de cocaína.

Además del narcotráfico, la organización dominaba todo un entramado empresarial que permitía introducir los beneficios generados por el tráfico de drogas en el flujo legal de capitales. Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de identificar a otros miembros de la organización y comprobar posibles conexiones con anteriores aprehensiones de droga.