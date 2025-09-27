Investigación
Hallan el cadáver de un hombre con signos de violencia en una vivienda de Cádiz
El cuerpo, que fue encontrado en domicilio del barrio de Benaocaz, es el de un varón de 61 años de edad
Redacción
El cuerpo sin vida de un hombre de 61 años, que presentaba evidentes signos de violencia, ha sido localizado en la madrugada de este sábado, 27 de septiembre, dentro de una vivienda en el municipio gaditano de Benaocaz. El hallazgo, confirmado por la Guardia Civil, apunta a un posible homicidio tras detectarse también indicios de robo en el inmueble.
La Guardia Civil tuvo conocimiento alrededor de la 1,00 horas de esta madrugada de un posible homicidio en dicha localidad. Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía dio el aviso a los agentes del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 61 años de edad, que mostraba signos de violencia y se apreciaban indicios de un posible robo en el interior de la vivienda en la que fue encontrado.
Investigación abierta
De este modo, la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha activado el protocolo judicial para este caso, haciéndose cargo de las diligencias correspondientes y abriendo una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.
- Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”
- Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Fernando Tejero: 'Mi personaje en 'La que se avecina' ya había contado lo que tenía que contar, y ahora necesito algo distinto
- Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
- Una televisión alemana revela con cámara oculta la oferta de sexo en locales de masaje oriental de Mallorca
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- El Ánima Beach sale a concurso público: Autoridad Portuaria busca gestor para el bar restaurante de la Punta del Gas en Palma