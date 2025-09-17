Investigación
Muere un joven tras recibir una brutal paliza en Zaragoza
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del martes 16 de septiembre en la calle Mompeón Motos
Redacción
Un joven ha fallecido este martes en Zaragoza tras recibir una brutal paliza de madrugada en un bar de la calle Mompeón Motos, en el barrio Delicias.
Según ha informado la Policía Nacional, alrededor de las 3.15 horas del martes 16 de septiembre se recibió una llamada en el CIMACC alertando de una pelea entre dos hombres en la puerta de un local de ocio de la zona. Ambos se encontraban heridos.
Varios efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar de los hechos, a la vez que se solicitaba asistencia médica. A su llegada, se encontraron a un joven herido en la cabeza y a otro inconsciente, con diversas contusiones. Ambos fueron trasladados de urgencia a centros hospitalarios para ser asistidos de sus heridas.
Testigos presenciales indicaron que ambos se conocían y que, tras una discusión, empezaron a agredirse mutuamente. Por ese motivo, pese a su ingreso hospitalario, ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones graves.
No obstante, durante la tarde del martes, el joven que ingresó en estado inconsciente no logró superar las heridas y falleció. El otro implicado ha sido imputado por un delito de homicidio y está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial.
