En Cazalla de la Sierra
Muere una mujer y un joven resulta herido en el incendio de una vivienda en Sevilla
El joven ha tenido que ser evacuado al hospital de alta resolución de la Sierra Norte
Redacción
Una mujer de 58 años ha muerto y un joven, de 28, ha resultado herido en el incendio de una vivienda en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, según ha informado este lunes el servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El suceso se ha producido a las 4:00 horas de este lunes, momento en que varios testigos alertaron de que salía humo de una vivienda en la calle Juan de Lora, por lo que el centro de coordinación avisó a los bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local.
El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha decretado el fallecimiento de la mujer, al tiempo que ha evacuado al hospital de alta resolución de la Sierra Norte, ubicado en Constantina (Sevilla), al joven para ser atendido por las heridas ocasionadas por el siniestro.
Según fuentes municipales, la muerte de la mujer se ha debido a inhalación de humo. En estos momentos se investigan las causas que hayan podido originar este fuego.
- Comer bien en los polígonos de Palma: «Ya hay locales llenos y la tendencia irá a más»
- Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas
- El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
- Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: 'No han garantizado la seguridad de los menores
- El testimonio de una peatona atropellada en Palma: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Fallece Jaime de Juan, histórico empresario y pionero del turismo en Mallorca