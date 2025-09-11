EN MADRID
La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años
La arrestada también habría tratado de acabar con su propia vida. Un familiar encontró a la mujer y a la niña inconscientes en su casa. Ambas fueron trasladadas al Gregorio Marañón con síntomas de intoxicación
Los agentes hallaron en el piso varias cajas de pastillas y una nota de despedida escrita por la madre, que está siendo investigada por un delito de tentativa de homicidio
La Policía Nacional ha detenido a una mujer española, de 48 años, por intentar matar a su hija, de 10 años, en un piso del distrito madrileño de Ciudad Lineal, según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.
Según los primeros datos de la investigación, que está a cargo del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la arrestada habría intoxicado a la niña, vertiendo restos de pastillas en un yogur que presuntamente dio luego a la menor. Después, habría intentado acabar con su propia vida de la misma manera.
En la cama
Los hechos ocurrieron este martes, 9 de septiembre, sobre las ocho de la tarde, cuando uno de los hijos de la mujer alertó a los servicios de emergencia de que había encontrado a su madre y a su hermana inconscientes en su casa.
Cuando los sanitarios acudieron al piso, hallaron a la mujer y a su hija en la cama de una de las habitaciones, con signos de intoxicación provocada por la ingesta de medicamentos, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Madre e hija fueron trasladadas al Hospital Gregorio Marañón, con pronóstico reservado.
Un yogur
Fuentes de la investigación han confirmado a este medio que la mujer ha sido arrestada y está siendo investigada por un delito de tentativa de homicidio.
Los agentes encontraron en la casa una gran cantidad de cajas con fármacos y un yogur acabado con "restos de una sustancia en polvo" en su interior. También, una nota de despedida escrita por la mujer quien, según afirman algunas personas de su entorno, tenía problemas psicológicos.
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Ha dicho adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
- Adiós a una vida detrás del mostrador: Pep Corró se jubila después de 47 años en Can Rovira de Inca
- Un caballo de galeras se desploma en Palma y los turistas no se bajan para ayudarlo
- Se necesitan muchos aviones para llenar todas las camas de Mallorca': el CEO de Eurowings habla sobre turismo y futuro en la isla
- La venta de los viajes del Imserso ya tiene fecha para Baleares: se atrasa