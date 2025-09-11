Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Varios detenidos en una operación antidroga en el Casco Antiguo de Badajoz

La Policía Nacional se encuentra registrando un domicilio de la calle Amparo

Amplio despliegue de Policía Nacional en la calle Amparo.

Amplio despliegue de Policía Nacional en la calle Amparo. / LCB

Claudia Goyeneche

Badajoz

Un importante operativo policial se ha desplegado esta tarde en el Casco Antiguo de Badajoz, concretamente, en la calle Amparo. Varias vías adyacentes permanecen cortadas al tráfico y al paso de peatones debido a un registro en una vivienda de la zona.

En el dispositivo participan al menos una decena de agentes, algunos de ellos armados y de paisano, además de varias furgonetas de la Policía Nacional que bloquean los accesos. Las calles colindantes también han sido acordonadas con cintas de seguridad para impedir el paso.

Por el momento, la Policía no ha informado oficialmente de los motivos de la operación. No obstante, fuentes consultadas señalan que podría estar relacionada con un posible delito de tráfico de drogas. Según testigos, habría varias personas detenidas.

El despliegue, iniciado a primera hora de la tarde, ha generado expectación en el barrio, donde numerosos vecinos se han visto sorprendidos por la magnitud del operativo.

