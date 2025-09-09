El sargento de los Bombers de Palma Celestino de Prada se despide: "Siempre seréis mis compañeros"
Los bomberos rinden homenaje al suboficial, que se jubila tras 38 años de servicio
Los Bombers de Palma han rendido hoy un homenaje al sargento Celestino de Prada, que se jubila tras 38 años de servicio en el cuerpo. El suboficial, hijo y sobrino de bombero, ha recordado hoy que el servicio de emergencia ha sido toda su vida. En un breve discurso a sus compañeros ha recordado que "siempre me he sentido orgulloso de ser bombero, desde el primer día, y ha sido un placer trabajar con vosotros".
Celestino de Prada, de 59 años, finaliza una carrera profesional que se inició en 1988, con su entrada en el cuerpo de Bombers de Palma. A lo largo de estos casi 40 años ha intervenido en infinidad de servicios, primero como bombero, luego como cabo y finalmente como sargento.
Esta mañana, sus compañeros de turno le han despedido con un pasillo en las instalaciones del Parc Central Margalida Rigo y uno de ellos ha pronunciado un discurso en el que ha destacado sus valores personales y profesionales. De Prada ha respondido con una breve alocución, en la que ha destacado "el orgullo de ser bombero" y ha recordado que "ha habido momentos en que lo hemos pasado bien, y otros en los que hemos dado el callo y nos hemos jugado el tipo", para concluir: "Siempre seréis mis compañeros".
