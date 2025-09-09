Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este lunes por la noche

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte "violenta" de un menor en Barcelona

Habría fallecido después de una agresión, aunque aún no se han aclarado las circunstancias exactas

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra / Europa Press

Redacción

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de forma violenta de un menor de edad en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc. Pendientes de aclarar las circunstancias del suceso, las primeras pesquisas apuntan a una agresión como origen.

Los hechos tuvieron lugar este lunes por la noche en una calle del barrio de Sants. Otro menor estaría también herido.

[Habrá ampliación]

