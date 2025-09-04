En Amposta
Atendidas 30 personas por el incendio de un local comercial en Tarragona
14 personas han sido dadas de alta 'in situ'; 11 trasladadas en estado leve al Hospital Verge de la Cinta; y otras 5 leves derivadas al Hospital Comarcal d'Amposta
EP
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a un total de 30 personas por el incendio que se ha declarado este jueves por la tarde en un local comercial en Amposta (Tarragona), informa en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.
Según informa, hasta en torno a las 21 horas de este jueves, 14 personas han sido dadas de alta 'in situ'; 11 trasladadas en estado leve al Hospital Verge de la Cinta; y 5 leves que han sido derivadas al Hospital Comarcal d'Amposta.
Según han explicado fuentes de los Bombers de la Generalitat a Europa Press, el aviso de este incendio se ha recibido a las 14.35 horas; se trata de una tienda de venta de electrodomésticos y patinetes en la que "había baterías eléctricas"; y Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en prealerta el Procicat.
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- Al menos diez detenidos en una nueva fase de la operación contra el narcotráfico y el blanqueo en Mallorca
- Desconfianza e incertidumbre sobre el proyecto de remodelación del Portitxol: 'No queremos que pase lo mismo que en el Paseo Marítimo