EXPLOSIÓN EN UN PARQUE
La Policía detiene al hombre que detonó un explosivo casero en un parque de Madrid este verano
El sospechoso, que ha sido enviado a prisión provisional, tenía material y conocimientos para fabricar más explosivos
Héctor González
La Policía Nacional ha detenido e ingresado en prisión a un hombre acusado de fabricar y detonar un explosivo de gran potencia en una fuente del Parque Arriaga, en Ciudad Lineal (Madrid), el pasado 15 de julio.
Los vecinos que se encontraban en la zona alertaron a los agentes tras escuchar “una fuerte explosión” que provocó daños en la infraestructura. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en el incidente no se produjeron, "por suerte, lesiones en los ciudadanos que allí se encontraban”.
En los registros efectuados en sus domicilios de Madrid y Almería, los agentes incautaron “numerosas sustancias y materiales para fabricar explosivos como receptores, transmisores, mechas e iniciadores”. La investigación constató además que el arrestado contaba con “amplios conocimientos en pirotecnia y en elaboración de explosivos, lo que le permitió construir un artilugio sofisticado”.
Los investigadores quedaron sorprendidos por la capacidad técnica del dispositivo, al confirmar que “era un explosivo muy sofisticado y perfeccionado que activaron a distancia, de manera remota”. Sin embargo, el autor no realizó ninguna reivindicación del ataque, y la Policía sostiene que actuó “por diversión”.
El arresto se produjo el pasado mes de agosto. El detenido fue puesto a disposición judicial, que ordenó su ingreso en prisión provisional como presunto responsable de los delitos de tenencia, almacenamiento y fabricación de explosivos, así como de daños en el patrimonio.
- Un joven de 28 años muere al chocar contra un camión en Palma
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Un restaurante de Mallorca cobra más de 63.000 euros a una mesa ¡con 5.800 de propina!
- Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa
- Nuevos pisos a precio limitado en Palma: autorizan la construcción de 82 viviendas en Son Canals y en los aledaños del Estadi Balear
- Las cofradías de Palma celebrarán la primera verbena en Blanquerna para honrar a la Mare de Déu de la Salut