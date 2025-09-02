Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una caravana en Ibiza

Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado este lunes en una caravana. El vehículo estaba aparcado cerca de la carretera de Sant Antoni, a la altura de Sa Casilla, según han informado desde el Parque Insular de Bomberos.

La Guardia Civil requirió a los bomberos sobre las 13.30 horas de este lunes, ya que debido al estado del cuerpo, Pompas Fúnebres no podía entrar a la caravana. Hasta el lugar se desplazaron cuatro bomberos que sacaron el cuerpo del vehículo.

El cuerpo armado recibió un aviso del hallazgo de un cadáver en una caravana sobre las 10 horas del lunes. Hasta el lugar se trasladaron los agentes, que constataron la presencia del cuerpo de un hombre tumbado en la zona de un sofá, "con ausencia de indicios aparentes de violencia", explica la Benemérita.

El fallecido, de unos 66 años de edad y de origen español, residía en la citada caravana desde hace unos cinco años. Unos vecinos de la zona con los que tenía contacto al ver que no se movían los coches del hombre fueron a ver qué pasaba y lo hallaron "muerto y en avanzado estado de descomposición, pudiendo llevar fallecido desde el mes de julio", informan desde la Guardia Civil.

Tras la autorización judicial para el levantamiento del cadáver, debido a la envergadura del mismo, su estado y las reducidas dimensiones de la caravana se contó con la colaboración de los bomberos de Ibiza para extraer el cuerpo.

Un incendio y un camión atrapado

Los bomberos de Ibiza vivieron este lunes una jornada bastante movida, ya que, además del cadáver, a las 17.30 acudieron al restaurante Aubergine, en la carretera de Sant Miquel, por un incendio que se originó en la chimenea de la barbacoa exterior y que afectó a los toldos de madera del establecimiento.

A las 11.15 horas se trasladaron a la calle Pica Soques en Sa Carroca, en Sant Josep, donde un camión arrancó varios cables de comunicación y quedó enredado. Los bomberos tuvieron que desenredar al camión.

Finalmente, a las 8.11 horas se desplazaron a la calle Burgos, en Cala de Bou, por el incendio de una instalación eléctrica en una cocina.