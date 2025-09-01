La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil

En un mundo cada vez más digitalizado, los riesgos de caer en estafas online son mayores que nunca. La Guardia Civil ha lanzado una alerta que ya está generando preocupación en miles de usuarios a lo largo y ancho de España. Se trata de una nueva modalidad de fraude en la que los cibercriminales logran suplantar la identidad de los usuarios, robar datos personales e incluso acceder a sus cuentas bancarias, todo ello a través de la pérdida de conexión de sus teléfonos móviles.

El modus operandi de los delincuentes es sofisticado y comienza con una fase de recopilación de datos. Utilizando métodos clásicos como el phishing, llamadas fraudulentas o filtraciones masivas de información, los estafadores consiguen robar los datos personales de sus víctimas. Con esta valiosa información, contactan con las operadoras de telefonía móvil para solicitar un duplicado de la tarjeta SIM. A partir de ese momento, el teléfono móvil del usuario queda inoperativo, mientras que los delincuentes pueden acceder a todos los códigos de verificación enviados por los bancos, lo que les permite realizar compras y otros cargos fraudulentos a la cuenta bancaria de la víctima.

La situación es alarmante porque no solo implica la pérdida de acceso al móvil, sino que también se traduce en una serie de movimientos bancarios no autorizados. Muchos usuarios han comenzado a detectar cargos en sus cuentas que no reconocen, y en muchos casos, estos son el resultado directo de esta nueva estafa digital.

Ante este panorama, la Guardia Civil ha dado una serie de recomendaciones para evitar caer en la trampa. Una de las principales es la activación de la autenticación en dos pasos para las cuentas bancarias. Este sistema de seguridad adicional permite verificar cualquier intento de acceso a través de un método distinto al SMS, como puede ser la huella dactilar o la firma electrónica. Además, se aconseja a los usuarios que utilicen medidas de seguridad como un registro biométrico o las llaves de acceso de Google, que añaden una capa extra de protección.

Desconfiar de comunicaciones de desconocidos

Otro consejo esencial es desconfiar siempre de los correos electrónicos, mensajes o llamadas de números desconocidos, especialmente aquellos que provienen de fuentes dudosas. La Guardia Civil recomienda no abrir enlaces sospechosos y evitar compartir información personal, como contraseñas o números bancarios, por teléfono o correo electrónico.

Pero, más allá de las precauciones preventivas, la Guardia Civil insiste en la importancia de actuar con rapidez en caso de ser víctima de esta estafa. Es crucial revisar periódicamente las transacciones bancarias y, si se detecta algún movimiento sospechoso, contactar inmediatamente con el banco para bloquear el acceso a la cuenta. En la medida de lo posible, se recomienda hacerlo de manera presencial para evitar posibles fraudes adicionales.

La Guardia Civil también hace hincapié en que las víctimas de estos fraudes deben recopilar cualquier prueba disponible, como correos electrónicos, capturas de pantalla o mensajes, para facilitar el trabajo de las autoridades en la investigación del caso.

Este tipo de fraudes no solo pone en peligro los ahorros de los usuarios, sino que también refleja una tendencia preocupante de los ciberdelincuentes a adaptar sus tácticas a las nuevas tecnologías, convirtiendo a la vida digital en un campo de batalla donde los usuarios deben estar siempre alertas. Con el aumento de los fraudes online, es fundamental que todos tomemos las medidas necesarias para proteger nuestros dispositivos y cuentas bancarias.