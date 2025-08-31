Violencia de género
Detenido un hombre por intentar degollar a su mujer en Roquetas de Mar (Almería)
La víctima de 31 años fue trasladada de urgencia al hospital, donde ingresó en estado grave y ha recibido ya el alta médica
EFE
La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre acusado de intentar degollar a su mujer con un cuchillo en un suceso investigado como un delito de homicidio en grado de tentativa.
Según ha informado el 112 de Andalucía, a las 09:05 horas de este sábado se recibió una llamada alertando de que un varón portaba un cuchillo y había agredido a su pareja. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios.
Los agentes encontraron a la víctima, una mujer de 31 años, con una herida en el cuello que motivó su traslado urgente al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense, donde ingresó en estado grave y ha recibido ya el alta médica.
La Guardia Civil ha confirmado a EFE la detención del presunto autor de la agresión y mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso, que se investiga como una tentativa de homicidio.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
- Roberto Leal, tras entregar el bote de 'Pasapalabra': 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante
- Cuando la okupación se combina con el alquiler turístico ilegal: detectan okupas que alquilan habitaciones en Airbnb en Mallorca
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la mujer afincada en Palma desaparecida en Indonesia
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- Elrow XXL llena Son Fusteret en su edición más polémica y con sello local
- Nuevas imágenes del tiburón hallado en una playa de Palma
- Claves del caso de Mati Muñoz, la vecina de Mallorca hallada sin vida en Indonesia
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños