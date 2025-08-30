Localizados con un dron y rescatados con un helicóptero los tres tripulantes de un barco a la deriva en Ibiza
Las tres personas, una de ellas un menor, vivieron momentos de pánico ya que la embarcación chocaba contra las rocas
Verónica Carmona
Salvamento Marítimo rescató en la noche del pasado viernes a tres tripulantes, uno de ellos menor, que navegaban en una embarcación a la deriva en Platges de Comte, en Ibiza. La Policía Local de Sant Josep colaboró en la intervención nocturna y localizó el barco con su servicio de drones.
Una llamada anónima alertó a las 22.26 horas del pasado viernes sobre una embarcación de 12 metros de eslora sin gobierno, que se golpeaba contra la costa en Platges de Comte, en el término municipal de Sant Josep. "A bordo, tres personas vivieron momentos de auténtico pánico", relata la Policía de Sant Josep en sus redes sociales.
Gracias al servicio de drones, la Policía Local de Sant Josep encontró rápidamente la embarcación encallada en s'Illa des Bosc. "Nuestra intervención permitió a Salvamento Marítimo actuar con precisión y evacuar a los tripulantes en helicóptero sin más complicaciones", explican los agentes.
La Policía destaca la importancia de contar con los medios adecuados para ofrecer un servicio eficaz. "El dron marcó la diferencia entre una noche de miedo… y una noche segura", afirman desde el cuerpo policial josepí.
