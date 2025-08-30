Esta madrugada
Detenido un hombre por apuñalar y lanzar a su mujer por el balcón en Manresa
El acusado, que tenía diversos antecedentes previos y una orden de alejamiento, ha huido del piso tras esta agresión
Xavi Moraleda
Un hombre de 35 años ha sido detenido este sábado, durante la Festa Major de Manresa, por haber apuñalado y arrojado por la ventana del domicilio que compartían, en la plaça de Sant Ignasi. A consecuencia de la agresión y la caída, la víctima de violencia de género ha terminado con heridas graves y ha tenido que ser evacuada al hospital Sant Joan de Déu, aunque no se teme por su vida. El hombre, que tenía diversos antecedentes previos y una orden de alejamiento respecto a ella, ha sido detenido por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa.
El grave episodio de violencia ha tenido lugar esta madrugada, alrededor de las 5:45, cuando la mujer ha sido precipitada con fuerza por su marido desde un primer piso. Los cuerpos de seguridad se han movilizado de inmediato, entre ellos, los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Manresa y el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Al llegar, se han dado cuenta de que, además de las heridas producidas por la caída, también presentaba otras que respondían a una agresión previa: un apuñalamiento con arma blanca.
La mujer, como ha adelantado NacióManresa, ha sido trasladada rápidamente al hospital Sant Joan de Déu en estado grave, pero los cuerpos de seguridad señalan que "no se teme por su vida". Al confirmar que el hombre había abandonado el lugar de los hechos tras el grave incidente, los Mossos iniciaron su búsqueda por la ciudad. Su detención se efectuó poco más de una hora más tarde, hacia las 7 h de la mañana, cuando lo localizaron en una gasolinera de la capital del Bages. Según aseguran fuentes de la policía catalana, el hombre no se habría dado a la fuga después de agredir a su mujer.
Desde entonces, el hombre de 35 años se encuentra bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial. Previsiblemente, lo hará este domingo, según apuntan las primeras informaciones.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- Roberto Leal, tras entregar el bote de 'Pasapalabra': 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Mallorca se dedica al ‘piraturismo’
- Querer no es poder, los jóvenes no logran emanciparse en Palma: 'Los propietarios se han tomado la vivienda como un trabajo
- Último adiós a Ana María Jaume, mujer del fundador de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer