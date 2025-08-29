"¿Qué pasa ahora?": la policía interviene un vuelo a Mallorca y expulsa a un pasajero

La policía tuvo que intervenir un vuelo con destino a Mallorca este jueves (28 de agosto) en el aeropuerto de Düsseldorf, en el que un pasajero fue expulsado del avión tras montar un escándalo por un problema técnico. La operación provocó un retraso de casi dos horas en el vuelo. “Se pierde tiempo de vida por culpa de alguien. Es una lástima”, se quejó Richard L., uno de los pasajeros.

El vuelo EW 9588 debía despegar a las 16.25 horas rumbo a Palma. Sin embargo, durante el rodaje hacia la pista, el piloto detectó un fallo en uno de los motores. “En ese momento la situación no parecía tan mala. Estábamos aliviados de que el problema se hubiera descubierto antes del despegue y regresáramos rápido a la terminal. Mientras los técnicos revisaban el avión, los pasajeros esperamos tranquilamente en nuestros asientos”, relató Richard.

Tensión a bordo

Una hora más tarde, el avión seguía sin poder despegar y la incertidumbre se adueñó de los viajeros. En un vídeo, al que tuvo acceso el Mallorca Zeitung, se escucha a una mujer exclamar: “¡Mierda, qué pasa ahora!” justo cuando cuatro agentes de policía entraban en la cabina y escoltaban a un pasajero fuera del avión.

“Me sorprendió mucho y me pregunté qué habría hecho para que llegara la policía de esa forma”, añadió Richard. Según testigos, el hombre se había quejado a gritos de la aerolínea y había insultado a la tripulación.

El piloto admitió que no quería seguir

La situación se complicó aún más cuando una azafata se negó a continuar el servicio. “El malestar de los pasajeros aumentaba”, explicó Richard. Incluso el piloto, en un anuncio por megafonía, confesó que ya no tenía ganas de volar a Palma y que el día estaba prácticamente perdido.

Finalmente, accedió a completar el trayecto y el avión aterrizó en Mallorca a las 20.42 horas, casi dos horas después de lo previsto.