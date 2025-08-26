Mató a su amigo a golpes por 300 euros y enterró su cadáver en una fosa: le piden 22 años de cárcel

El día que el hijo de Juana Páez hubiera cumplido 35 años, la mujer sintió la necesidad de felicitar a su hijo, así que salió de casa y se presentó en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Los restos de Francisco de Pablo están allí desde que el 6 de junio de 2024 la Policía encontró y rescató su cadáver de la fosa donde su asesino y otro acusado lo tuvieron escondido dos años y tres meses, el tiempo que el joven estuvo desaparecido y Juana lo estuvo buscando, sin permitirse un solo día de descanso.

Los agentes del GOIT de la Policía Nacional, expertos en localizar y abrir lugares inaccesibles, necesitaron más de dos horas para lograr penetrar en el zulo subterráneo donde Israel, su asesino, y su compinche, Fernando, enterraron el cuerpo de Francisco, después de que el primero lo matara a golpes, atacándolo por la espalda con una barra metálica.

Cemento y suelo vinílico

La policía tuvo que taladrar a conciencia para recuperar sus restos de una fosa séptica ubicada bajo el suelo de la cocina de una casa en Aldea del Fresno (Madrid), propiedad de la familia del asesino. Para dificultar aún más la localización del cadáver, los dos acusados habían modificado la superficie de la cocina, echando cemento encima, y cubriendo con suelo vinílico la zona donde enterraron a Francisco.

El sumario del caso ha revelado que el joven fue asesinado por 300 euros, la cantidad que según reconoció Israel ante la Policía, Francisco le había prestado meses atrás "para montar una plantación de marihuana". Pero Israel nunca le devolvió el dinero, por lo que su deuda con Francisco fue aumentando con el paso del tiempo, hasta llegar a los 3.000 euros, según aseguró el asesino.

Por la espalda

Así que la tarde del 21 de marzo de 2022, Israel recogió a Francisco de su casa, en el distrito madrileño de Hortaleza, y lo trasladó en coche hasta una finca de su familia en San Fernando de Henares. Una vez allí, según concluye el fiscal en su escrito, al que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, "con la intención de causarle la muerte o a sabiendas de que podía causársela, propinó a Francisco un fuerte golpe en la parte derecha de la cabeza con una barra metálica larga y pesada de unos cuatro centímetros de diámetro". Lo hizo "por la espalda y de forma sorpresiva, impidiendo así que Francisco pudiera ejercer cualquier tipo de defensa". La Fiscalía pide 22 años de cárcel para Israel por un delito de asesinato.

Tras el crimen, Israel pidió ayuda a su amigo Fernando para esconder el cadáver. Entre los dos, "puestos de común acuerdo en dicho plan", según las conclusiones del fiscal, trasladaron esa noche en coche el cuerpo de Francisco hasta la parcela de Aldea del Fresno, propiedad de la familia de Israel, y lo sepultaron bajo el suelo de la cocina de la vivienda al día siguiente”.

"Que llore su madre"

En su confesión ante la policía, Israel admitió los hechos, pero descargó parte de la responsabilidad en su amigo Fernando. Afirmó que había asesinado a Francisco porque lo tenía amenazado. Según su versión, mató al joven en legítima defensa, después de que él le agrediera primero. También explicó que su amigo Fernando le decía: "para que llore tu madre, que llore suya".

A Fernando, el fiscal le pide dos años y medio de prisión, ya que solo lo considera autor de un delito de encubrimiento, una calificación con la que la acusación particular, ejercida por Juana, la madre de Francisco, no está de acuerdo. El abogado de la mujer, Juan Manuel Medina, considera a los dos acusados autores del asesinato de Francisco y pide una pena de 25 años de prisión para cada uno, además de otros dos años de cárcel por un delito contra la integridad moral por ocultar el cadáver del joven durante más de dos años.

Fotos del álbum familiar de Francis. A la derecha, el joven junto a Juana, su madre. / / SUCESOS

El juez archivó el caso

Durante todo el tiempo en que Francisco estuvo desaparecido, su madre, Juani, luchó, con ayuda de Sos Desaparecidos, para demostrar a la magistrada del juzgado de instrucción 37 de Madrid, que inicialmente no vio indicios de criminalidad y archivó el caso, que su hijo no había desaparecido voluntariamente y que había sido víctima de un crimen. Francisco tenía 32 años cuando se le perdió el rastro, estaba en paro y acababa de romper la relación con su novia. Su madre contó desde el principio a la policía y al juez que su hijo tenía problemas con las drogas y "se relacionaba con personas poco recomendables". Antes de desaparecer, el joven había denunciado que estaba recibiendo amenazas y había sufrido un robo en su casa.

"El caso de mi hijo se hubiera resuelto en dos días en vez de en dos años si la jueza hubiera permitido a la Policía acceder a su teléfono. Estuvo conectado a la misma antena de telefonía que los móviles de los acusados el día que desapareció", denuncia la madre de Francisco

Por eso, cuando el 21 de marzo de 2022 Francisco salió de casa, dejando allí a Lola y a Brutus, sus inseparables perros, y no regresó, tanto su madre como la policía tuvieron claro desde el principio que Francisco "se encontraba en una situación de riesgo para su vida". Durante meses, la Policía y también la madre de Francisco se adentraron en la Cañada Real y en Valdemíngomez entrevistándose con traficantes de droga que residen allí, para encontrar pistas del joven.

Privacidad de un desaparecido

Los agentes repasaron las bases de datos de asociaciones como Proyecto Hombre en busca de Francisco. Todos los datos que iban averiguando apuntaban a que Francisco había tenido el peor de los finales. Pese a todo, la jueza que investigó el caso rechazó varias veces la petición de la policía para acceder al posicionamiento del teléfono móvil del joven, así como a sus llamadas y mensajes.

"Desgraciadamente esta es la realidad con muchas de las personas que desaparecen en nuestro país. Decían que la privacidad de mi hijo era mas importante que encontrarle. Es de locos, hay que cambiar las leyes para que esto deje de pasar. Si alguien desaparece y puede estar en apuros, hay que buscarle de todas las formas posibles. Si luego la policía le encuentra y resulta que está bien y no quiere que se sepa de él… pues estupendo, pero si no… ¿Qué hacemos? ¿No los buscamos?”, lamenta Juani.

Antenas de telefonía

El caso de Francisco se resolvió gracias a dos factores: la declaración de un amigo de los acusados que, en mayo de 2024, acudió a la Policía, y los delató, y las antenas de telefonía próximas a la casa en la que el cadáver de Francisco estuvo desde el día que desapareció.

"Cuántos llantos, cuánta angustia me hubieran ahorrado si la jueza hubiera autorizado a la Policía localizar el teléfono de mi hijo. Era tan sencillo como comprobar el lugar donde su teléfono se apagó aquella noche y ver que el móvil de mi hijo estuvo durante horas conectado a la misma antena que los teléfonos de sus asesinos… en vez de tardar dos años en saber, el caso se hubiera resuelto en dos días", añade la madre de Francisco.

El próximo 28 de septiembre Francisco cumpliría 36 años. Ha pasado más de un año desde que su crimen se resolvió, la investigación ha finalizado, pero a Juani todavía no le han devuelto el cuerpo de su hijo. "Estoy como hace un año, entonces tuve que pedir que me permitieran estaré junto a sus restos para sentirme lo más cerca posible de mi hijo", critica la mujer.

Después de saber dónde estuvo enterrado el cuerpo de Francisco durante dos años, la madre que durante dos años dormía y despertaba a diario deseando encontrar a su hijo, ahora solo tiene un deseo, para que él pueda descansar en paz: que la justicia le permita incinerarlo.