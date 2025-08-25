Investigan la muerte a golpes de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de Adelino L.M., un subinspector de la Policía Nacional retirado en lo que aparenta un homicidio a golpes, aunque será la autopsia la que confirme la sospecha inicial de que se trata de un homicidio. Según los primeros datos, el fallecimiento de este hombre de 60 años de edad que vivía solo y estaba separado podría haberse producido a golpes ya que el cuerpo presentaba evidentes síntomas de violencia.

En un primer momento han acudido agentes del Equipo de Policía Judicial de Riba-roja de Túria, pero al confirmarse que se trata de una muerte violenta el caso ha sido asignado al grupo de Homicidios de la Guardia Civil, que se ha desplazado hasta el lugar y han asumido la investigación.

Asimismo, han acudido al domicilio especialistas en Criminalística del laboratorio de la comandancia de València, que han realizado la inspección ocular en busca de los posibles vestigios del autor o autores de esta muerte violenta. La Guardia Civil ya han empezado a indagar en la vida de la víctima. La casa ha quedado precintada y está previsto que mañana se retomen las investigaciones.

La autopsia desvelará las causas de la muerte

A falta de los resultados de la autopsia que le será practicada este martes en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde ha sido trasladado el cuerpo sin vida del policía en situación de reserva, todo apunta a que su muerte podría haber estado causada por las graves lesiones sufridas tras ser víctima de una paliza.

El aviso se ha recibido pasadas las 18.00 horas de la tarde de este lunes. A su llegada a la vivienda, los agentes han observado que la casa se encontraba revuelta y con toda la documentación por el suelo. Además, el cuerpo presentaba síntomas de violencia. De ahí que la principal hipótesis que se baraja es que se trate de un homicidio.