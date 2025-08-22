Espectacular incendio en un velero en aguas de Baleares

La tranquilidad de la mañana del jueves en el Parque Natural de ses Salines de Formentera se ha visto rota por el incendio, por causas que todavía se desconocen, de un velero fondeado en el canal de entrada al puerto de la Savina, frente a la playa de es Cavall d'en Borràs.

Según testigos presenciales, los tripulantes de los barcos que se dedican al transporte de turistas han intentado controlar las llamas, pero finalmente no ha sido posible y la embarcación de Salvamento Marítimo 'Naos' ha remolcado al velero hacia aguas abiertas para que termine de consumirse y se hunda.

Salvamento Marítimo informa de que los pasajeros del velero se han puesto a salvo por sus propios medios al descubrir el fuego. Una dotación de los Bomberos del Consell de Formentera se ha acercado para intentar extinguir el incendio, una labor en las que han colaborado varios de los barcos que transportan turistas entre las Pitiusas, lanzando agua desde la cubierta.

Aunque en un principio parecía que las llamas, originadas según las imágenes en la popa de la embarcación, habían sido controladas, finalmente los profesionales a bordo de la Salvamar 'Naos', a su llegada al lugar del incidente, han considerado conveniente remolcar al velero hacia aguas abiertas para evitar que el incendio afectara a otros barcos situados en las proximidades o a la zona protegida del Parque Natural.

Cuando lleguen a un punto que consideren seguro, dejarán allí la embarcación para que termine de consumirse y se hunda.

El lugar donde estaba el velero cuando se ha producido el incendio es un área muy concurrida en esta época del año, con numerosas embarcaciones fondeadas y otras usando el canal para entrar o salir de la Savina.

Una "rápida actuación de los equipos de emergencia"

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado una patrulla de la Policía Local de Formentera, que forma parte del servicio de vigilancia en las playas, y los Bomberos de Formentera con dos embarcaciones.

Al llegar a velero, la Policía Local ha comprobado que los ocupantes ya habían abandonado la embarcación por medio de una barca auxiliar. Por su parte, los Bomberos han intentado extinguir el fuego con motobombas desde las dos embarcaciones.

Por último, una vez activado el dispositivo de Salvamento Marítimo, el velero ha sido remolcado mar adentro. El Consell de Formentera destaca la "rápida actuación de los equipos de emergencia" y "recuerda la importancia de seguir las medidas de seguridad en el mar para prevenir este tipo de incidentes", indica en un comunicado.