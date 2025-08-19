Dos detenidos por intentar vender droga a las personas a las que habían robado dos días antes en una localidad de Baleares
La Policía Local de Sant Josep ha informado del suceso en sus redes sociales
La frase de que el karma existe la han podido comprobar dos detenidos por tráfico de drogas en Ibiza. "El karma no perdona… ¡y a veces abofetea fuerte! En Platja d’en Bossa, dos traficantes de drogas que ofrecían óxido nitroso, conocido como gas de la risa, tuvieron una sorpresa que no fue divertida para ellos… pero sí para nosotros", comienza informando la Policía Local de Sant Josep en una publicación en su perfil de Instagram. Los hechos han ocurrido en la madrugada de este lunes.
Resulta que las personas a quienes intentaban vender esta sustancia "se dieron cuenta de que ¡llevaban puestos sus propios objetos robados!", siguen. "Dos días antes, estos turistas habían sufrido un robo en el interior de su vehículo y gracias al vestuario sustraído que lucían los delincuentes pudieron reconocerlos al instante", añaden.
Las propias víctimas los retuvieron hasta la llegada de los agentes, "que se hicieron cargo de la situación y devolvieron los bienes a sus legítimos dueños". Los presuntos cacos fueron detenidos "y acusados de un delito contra la salud pública y otro por supuesto de robo con fuerza", comunican, antes de concluir con gracia: "El karma puede tardar en manifestarse… pero siempre llega".
