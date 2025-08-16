Incendios en España
Robles visita a los militares de la UME que luchan contra los incendios en Ourense
La ministra de Defensa ha estado acompañada por el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo
EFE
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este sábado la estación de montaña de Manzaneda, en Ourense, para analizar la situación y supervisar los medios desplegados por el Gobierno en los incendios que asolan Galicia, especialmente la provincia ourensana.
Robles ha estado acompañada por el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, y ha visitado a los efectivos de esta unidad que participan en la lucha contra los incendios en diferentes municipios gallegos.
A lo largo de este sábado Robles acudirá a distintas puntos de las zonas más castigadas por los fuegos tanto en Galicia como en Castilla y León.
Un total de 1.400 efectivos de la UME luchan esta jornada contra el fuego en un total de 13 incendios, según ha informado el Ministerio de Defensa.
Estos militares trabajan en el ataque directo de las llamas y a ellos se suman otros 2.000 en misiones de apoyo, además de 450 medios desplegados.
Los efectivos de la UME trabajan este sábado en los incendios de Cangas del Narcea y Somiedo (Asturias), Yeres (León), Molezuelas (Zamora), El Payo (Salamanca), Herradón de Pinares (Ávila), Jarilla (Cáceres) y Llerena (Badajoz).
También están colaborando en la extinción de los incendios de la provincia de Ourense de Chandrexa de Queixa; el de Maceda, el de Oimbra, el de A Mezquita y el de Larouco.
