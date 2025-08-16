Investigación

Mueren dos presos por consumir droga impregnada en papeles en la cárcel de Algeciras

El sindicato Acaip-UGT vincula ambos casos al consumo de nuevas drogas y ha advertido de que el nuevo tóxico puede incorporar fentanilo o productos químicos de uso industrial

El centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz).

El centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz). / Google

EFE

Algeciras (Cádiz)

Dos internos han fallecido en los últimos días en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), como consecuencia del consumo de una nueva droga impregnada en papeles, según ha denunciado en un comunicado el sindicato Acaip-UGT.

El sindicato, que vincula ambos casos al consumo de nuevas drogas que están circulando en distintas cárceles españolas, ha advertido de que el nuevo tóxico consiste en papeles impregnados de sustancias tóxicas que van desde el fentanilo a productos químicos de uso industrial, como rociadores de llantas, que se mezclan con tabaco y se fuma o inhala, produciendo un fuerte impacto en la salud.

Ha alertado de que estas sustancias son introducidas en el interior de la prisión a través de sistemas tradicionales como la paquetería y comunicaciones, pero también por medio de la correspondencia escrita que reciben los presos a través del correo ordinario, "imposible de detectar por los trabajadores debido a la falta de medios de control".

Acaip-UGT indica que la droga está muy extendida y que el día en el que se produjo el primero de los fallecimientos tres internos del mismo módulo fueron atendidos por la misma sintomatología.

"Hace casi dos años denunciamos en prensa del consumo de este tóxico, señalando a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que adoptaran medidas", apunta el sindicato, que lamenta la "pasividad, inactividad y falta de capacidad para gestionar las cárceles españolas".

