Ahogamiento
Muere un joven de 17 años tras sufrir un ahogamiento en un pantano de Navarra
El adolescente, natural de Logroño, estaba pasando el día en compañía de su familia en el embalse de Alloz, en el término municipal de Guesálaz
EP
Efectivos del Grupo de Rescate Acuático del Servicio de Bomberos de Navarra han localizado, a las 17.10 horas de este sábado, el cuerpo sin vida de un joven de 17 años que había desaparecido poco antes cuando nadaba en el pantano de Alloz.
La Sala de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso de la desaparición del joven a las 15.28 horas, y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, al Grupo de Rescate Acuático (GRA), al Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una psicóloga de guardia y patrullas de la Guardia Civil.
Efectivos del Grupo de Rescate Técnico de bomberos han sobrevolado la zona en helicóptero para intentar localizar al joven, mientras que cuatro buzos del Grupo de Rescate Acuático han realizado labores de rastreo en el agua, partiendo del lugar en el que el joven fue visto por última vez. El cuerpo ha sido localizado alrededor de las 17.10 horas, sumergido en una zona cercana al punto en el que había desaparecido, ha informado el Gobierno de Navarra.
Según indican desde la Guardia Civil, el fallecido es un chico de 17 años, natural y vecino de Logroño, que estaba pasando el día en compañía de su familia en el pantano de Alloz, en Lerate, concejo perteneciente al término municipal de Guesálaz.
El cuerpo del joven será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será realizada la autopsia. El Equipo Territorial de Policía Judicial de Estella de la Guardia Civil investiga las causas e instruye las diligencias del suceso.
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros
- Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
- El inspector de Policia Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto
- ¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?