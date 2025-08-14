Prisión provisional para los nueve detenidos en la operación en Mallorca contra el blanqueo de capitales
Entre los detenidos se encuentra el inspector de la Policía Nacional, Faustino Nogales
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la prisión provisional comunicada para los nueve detenidos en Mallorca que han pasado a disposición judicial en el marco de la macrocausa que se está investigando por blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho.
Tres de los arrestados podrán eludir la prisión provisional si consignan fianzas de 10.000 euros; 3.000 euros y 2.000 euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), que también ha indicado que la causa está bajo secreto de sumario.
Entre el resto de detenidos, cuyo número total no ha trascendido, y que no han pasado a disposición judicial, se encuentra el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales.
REGISTROS ESTE LUNES
El arresto del que fuera jefe del Grupo II de Estupefacientes de Mallorca se ha desarrollado en el marco de la operación que la Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollan desde este lunes contra el blanqueo de capitales en distintos puntos de Mallorca, entre ellos Palma.
La operación explotó la mañana de este lunes y también ha dejado múltiples registros en distintos municipios de la isla. Al menos uno de ellos ha sido en un despacho de abogados. Uno de los puntos en los que se centró el despliegue policial fue el número 8 del Paseo Mallorca de Palma, donde precisamente se ubica en despacho de abogados.
Varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional efectuaron un registro en el mencionado edificio y han intervenido varias cajas con efectos y documentación.
