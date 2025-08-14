Investigación
Muere una mujer en el incendio de una casa en ruinas en Sevilla
La víctima falleció tras declararse el fuego en una vivienda de la localidad de Tomares
EP
Una mujer ha fallecido en la madrugada de este jueves en el incendio de una vivienda en Tomares (Sevilla), según ha informado el 112, que ha detallado que la casa ha sido precintada al encontrarse en un estado ruinoso.
El teléfono 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha recibido el primer aviso del incendio a las 2,30 horas y los ciudadanos que han llamado indicaban que había un fuego en una casa de la calle Camino Viejo con posibles personas atrapadas en su interior.
La sala del centro coordinador activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Posteriormente, fuentes de la Policía Local han confirmado al 112 que una mujer había fallecido en el incendio de la casa, que estaba en estado ruinoso y ha quedado precintada.
- La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
- Argentina anuncia que la cadena hotelera de Rafa Nadal y el grupo Meliá establecerá siete hoteles en el país
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
- Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
- De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
- Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista
- Intervienen un lote de aceite de oliva de origen engañoso en un agroturismo de Mallorca que rellenaba las botellas de su restaurante