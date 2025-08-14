Fuegos en España

Detienen a un hombre por provocar un incendio que arrasó 4.000 hectáreas en Zamora

La Guardia Civil investiga a otro hombre por el fuego de León y detiene al posible responsable del de Ávila

Un vehículo y un agente de la Guardia Civil en los incendios en Zamora

Un vehículo y un agente de la Guardia Civil en los incendios en Zamora / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL

T. S.

Valladolid

Un hombre ha sido detenido por el Seprona de la Guardia Civil de Zamora como presunto autor del incendio forestal originado en Puercas de Aliste y que se desató después por Ferreruela de Tábara Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín, Valer, Bercianos y Sesnandez de Tábara.

Además, investiga a otras dos personas más. Una por su posible relación con el incendio en Filiel-Lucillo (León) en el que se vieron afectadas dos hectáreas otra como presunto responsable de un delito de incendio forestal que arrasó 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila).

Sigue la investigación

La Guardia Civil continúa con las investigaciones abiertas para esclarecer todos los incendios forestales para recabar indicios que esclarezcan sus causas e identifiquen a sus autores.

A lo largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales, lo que ha originado la instrucción de 63 diligencias penales, fruto de las cuales 22 personas fueron investigadas y 3 detenidas.

Además, durante dicho periodo se han formulado casi 90 denuncias por infracciones administrativas a la normativa de incendios forestales

El GOB consigue en cinco días los 5.000 euros para pagar las costas de su juicio contra AENA por la ampliación del aeropuerto de Palma

El Campeonato de España de Escalada de Bloque y Velocidad aterriza en septiembre junto al Riyadh Air Metropolitano

Guillem Boscana pide más ayudas al Govern para competir en la Primera FEB

Tensión en el pleno extraordinario de Felanitx por el enfrentamiento entre la alcaldesa y un oficial de policía

Prisión para la mujer acusada de la muerte de un hombre en Gran Canaria

Javier García Obregón responde a los rumores por la polémica venta de su casa familiar de Mallorca

El precio de la gasolina cae un 6,73% coincidiendo con la segunda gran operación salida del verano

