Fotogalería | Así ha sido la evacuación de los vecinos de tres pueblos cacereños por el incendio en Jarilla

Ver más galerías relacionadas
Toni Gudiel / Jorge ValienteVer galería >
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia
Los habitantes de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pasan la noche en pabellones de Plasencia