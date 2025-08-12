Incendios forestales
Muere un voluntario que luchaba en la extinción de un incendio en León
Segunda víctima mortal de la ola de incendios desatada en España
Redacción
Un hombre ha aparecido muerto en el kilómetro 12 de la carretera LE-125, entre las localidades leonesas de Quintana y Congosto, según lo avanzado por el medio iLeón. Al parecer, el fallecido es un voluntario que participaba en labores de extinción del fuego desatado en la zona.
La noticia ha sido confirmada por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, quien también ha anticipado la presencia de varios heridos que están siendo tratados en el Hospital de León.
Se trata de la segunda víctima mortal que se cobra la ola de incendios que se suceden en distintos puntos de la geografía española, después de la vida que se cobró esta mañana el fuego desatado en la localidad madrileña de Tres Cantos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Operativo contra el blanqueo registra despachos de abogados y otros locales en Palma y el Raiguer
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- Cierran un restaurante de comida asiática en Palma tras detectar un brote de salmonelosis
- Detienen al abogado Ignacio Gonzalo Márquez en Palma por su presunta relación con una trama de blanqueo de dinero procedente de la droga en Mallorca
- Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
- Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
- Salud, en contra de prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes