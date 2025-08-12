La investigación contra el blanqueo de capitales en Mallorca se inició hace dos años

La operación conjunta realizada por la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en Mallorca empezó hace dos años y, hasta ahora, se han producido una docena de detenidos. Los sospechosos, entre los que destaca el abogado Ignacio Gonzalo Márquez, el inspector de policía Faustino Nogales y el líder de la organización de origen alemán, United Tribuns, llamado Stefan Milojevic. El resto de detenidos serían integrantes de esta banda de moteros, cuyas actividades venían siendo controladas desde muy cerca por los agentes que están participando en dicha investigación. Fuentes próximas al caso, que se realiza bajo un estricto secreto de sumario, han confirmado que únicamente se registró un despacho de abogados, ubicado en el Paseo Mallorca de Palma y no está previsto la detención de otros letrados, como inicialmente se apuntó al principio de la operación.

Tanto la Guardia Civil como la Policía llevaban meses siguiendo las actividades de esta organización de origen alemán. En un momento determinado se decidió unificar la información,ya que el caso fue alcanzando una dimensión internacional, ya que se sospecha que los beneficios del tráfico de drogas que supuestamente habrían tenido los integrantes de la organización United Tribuns se habrían invertido en el extranjero. No se descarta que se hayan embargado algunas propiedades financiadas con fondos obtenidos por el narcotráfico.

Hasta el momento el número de detenidos supera la docena. Han pasado la noche entre la Comandancia de la Guardia Civil y los calabozos de la Jefatura de Policía. Se han adoptado fuertes medidas de control para evitar que los detenidos pudieran tener algún tipo de contacto entre ellos.

La investigación ha continuado esta mañana, pero no se han producido más detenciones. Se han realizado varios registros domiciliarios, entre ellos la vivienda del inspector Nogales, que ocupó el cargo de jefe de la unidad contra el tráfico de drogas de Palma. No ha trascendido si en su domicilio se ha localizado alguna prueba que podría vincularle con esta organización. En cualquier caso su detención ha supuesto una gran sorpresa entre sus compañeros de profesión, ya que Nogales es un profesional muy respetado y nunca se sospechó que podría estar implicado en asuntos turbios.

El número de delitos que investiga la Policía y la Guardia Civil es numeroso. Según los cargos provisionales comunicados a los detenidos va desde el blanqueo, el tráfico de drogas, amenazas, pertenencia a banda criminal y cohecho. No se descarta que el número de delitos pueda ampliarse a medida que avance la investigación, ya que se apunta a que en uno de los registros realizados a un integrante de los United Tribuns habrían localizado armas.

Varios integrantes de esta organización fueron detenidos hace cinco años, al descubrirse pruebas que les relacionaban con el tráfico de drogas en Mallorca. La mayoría de estos individuos fueron detenidos, después de reconocer los hechos. Según ha quedado claro en esta nueva investigación, iniciada ayer en Mallorca, queda claro que la banda de moteros ha continuado con la misma actividad ilícita. El abogado que se encargó en el juicio de la defensa de Stefan Milojevic, líder de la organización motera en Mallorca, fue precisamente el letrado Ignacio Gonzalo Márquez. Parece ser que la relación entre ambos no concluyó tras concluir este juicio, sino que continuó con posterioridad.

La investigación continúa, a la espera de que se les tome declaración a todos los detenidos, que podría realizarse entre esta tarde y mañana.