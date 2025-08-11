Narcotráfico
Cinco detenidos en un tiroteo en Barcelona por un ajuste de cuentas
Habría un herido leve por arma de fuego
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco ocupantes de un coche después de que disparasen contra un grupo de personas en una calle de la Zona Franca, en Barcelona. Los sospechosos habrían abierto fuego y los otros implicados se habrían defendido, iniciándose un tiroteo. A consecuencia del impacto de las balas hay una persona herida leve que ha sido trasladada a un ambulatorio para ser atendida, según ha adelantado El Caso.
Tras el intercambio de tiros, los cinco sospechosos escaparon en un coche pero una patrulla logró interceptarlos y detenerlos. En el registro del vehículo encontraron armas escondidas. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre grupos latinos por temas relacionados con el narcotráfico, según las primeras investigaciones.
Los Mossos tienen abierta una investigación para determinar las causas de este nuevo tiroteo en Barcelona, el sexto en el último mes, y que volvería a estar relacionado con el narcotráfico. Además, los agentes buscan a otros implicados en este incidente con armas de fuego.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cata Coll responde a la jugarreta de Hannah Hampton, portera de la selección inglesa
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Laura Moure paralizó 'La ruleta de la suerte' para dar una sorpresa que ni Jorge Fernández recordaba: '¡Parad!
- Quince mil cruceristas en Palma al mismo tiempo: ¿Dónde estuvieron?
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- Aviso de la Guardia Civil: prohibido llevar esta tarjeta en la cartera a partir de ahora
- La escalada de precios de hoteles y consumo pasa factura este verano en Baleares
- Educación introduce la 'entrevista personal' como paso determinante para entrar como asesor técnico docente