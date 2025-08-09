Aviso de la Guardia Civil: prohibido llevar esta tarjeta en la cartera a partir de ahora

La Guardia Civil prohíbe a partir de ahora llevar este tipo de tarjeta en la cartera

La Guardia Civil ha emitido una alerta en sus redes sociales sobre un objeto aparentemente inofensivo que, a partir de ahora, no se podrá portar en la cartera ni en ningún espacio público: las navajas plegables en forma de tarjeta.

Este gadget, popular por su diseño compacto y facilidad de transporte, está considerado un arma blanca camuflada, lo que hace que su posesión esté prohibida por la Ley de Seguridad Ciudadana. Aunque el tamaño y la apariencia de estas navajas puedan parecer inofensivos, las autoridades explican que representan un riesgo para la seguridad pública.

Según el artículo 36.10 de dicha ley, quienes sean sorprendidos con una de estas navajas pueden enfrentarse a multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros. 

Los agentes de la Guardia Civil tienen la facultad de requisar estos objetos si los consideran peligrosos, sin importar las intenciones de quien los porte.

