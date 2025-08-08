Pirineo aragonés

Rescatado el cadáver de un joven montañero norteamericano desaparecido en Ordesa

Se le buscaba desde el 14 de julio

Localizado en el Monte Perdido el cuerpo sin vida del montañero estadounidense desaparecido en julio.

Localizado en el Monte Perdido el cuerpo sin vida del montañero estadounidense desaparecido en julio. / GUARDIA CIVIL

EFE

Huesca

Especialistas de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han localizado este viernes el cadáver de un joven montañero estadounidense de 27 años, cuya desaparición en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido fue denunciada a mediados del pasado mes de julio.

Según informa el Instituto Armado, tras una intensa búsqueda que se inició el 14 de julio con el apoyo de distintas unidades, entre otras un equipo de actividades subacuáticas y otro de perros especializados en el rastreo de personas, así como de un servicio cinológico y otro de piloto de drones, el cadáver ha sido avistado al pie de una pared montañosa de 200 metros de altura en la cara norte de Monte Perdido.

La voz de alerta fue dada a través de una llamada telefónica hecha para informar que el joven, que estacionó su vehículo en Torla el pasado 9 de julio, debía de haber llegado a su domicilio actual en los Países Bajos tres días después.

La Guardia Civil activó de forma inmediata un dispositivo catalogado como Operación de Rescate Complejo (ORC), en el participaron efectivos de la Unidad GREIM de Aragón, Navarra y Lérida, así como Unidad Aérea de Benasque, guías caninos, perros de búsqueda de personas y pilotos de drones, con el objetivo de peinar los tres sectores del Parque Nacional (Ordesa, Pineta y Añisclo).

En días posteriores se continuó con la búsqueda, con el apoyo de otras unidades de Guardia Civil, como el Equipo PEGASO y el Grupo de Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Zona de Aragón.

El pasado día 02 de agosto se sumó a este dispositivo de búsqueda la Unidad de Militar de Emergencias (UME) con personal especializado en montaña, perros de rastreo, operadores de drones y su servicio aéreo que, junto al resto de efectivos de Guardia Civil, recorrieron de forma conjunta y activa las zonas de más difícil acceso y mayor requerimiento técnico del Parque Nacional.

Finalmente, a las 13,15 horas del día de hoy, los especialistas han localizado en una zona de difícil acceso, al pie de caída de unos 200 metros ubicada en la cara norte de Monte Perdido, en el término municipal de Bielsa al montañero con lesiones incompatibles con la vida.

El cadáver fue trasladado en el helicóptero del Cuerpo con base en Benasque a la helisuperficie de Boltaña para evacuarla hasta el Instituto de Medicinal Legal de Zaragoza con el fin de confirmar la identidad del fallecido.

