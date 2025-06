Dos detenidos por la muerte de la niña en la feria de Murcia

Dos personas han sido detenidas por su presunta relación con la muerte de una niña en las feria de Alquerías, confirma la Guardia Civil. Se las investiga por homicidio por imprudencia grave y cuatro delitos de lesiones. El homicidio, el de Amira, de 2 años, que perdió la vida en las camas elásticas. Las lesiones, las sufridas por los chiquillos que sufrieron la descarga, y que acabaron en el hospital.

Uno de los arrestados es el dueño de la atracción, un feriante con años de profesión a sus espaldas que siempre ha defendido que cuenta con todos los papeles en regla y que un ingeniero técnico industrial dio el visto bueno a su maquinaria. Quien no lo hizo fue un técnico municipal. Tampoco uno de la Comunidad.

El propietario de las camas elásticas se personó en dependencias del Instituto Armado en compañía de su abogado. Se acogió a su derecho a no declarar, por consejo del mismo.

Días antes, este feriante había dicho que su atracción había sido revisada. Y que podía demostrarlo. Lo que ocurre es que este hombre, explican fuentes cercanas al caso, no estaba en Alquerías la noche de la muerte de Amira. De las 'Camas locas' se ocupaban en ese momento dos empleados suyos.

20 años de feria

Los feriantes llevan 20 años instalando sus atracciones, con motivo de las fiestas de Alquerías, en el mismo solar privado. Y que sea privado (propiedad de un empresario) es la razón por la cual desde el Ayuntamiento de Murcia justifican que el pedáneo no avisase y por eso ningún técnico municipal se personase a revisar la seguridad. Amira, de 2 años, perdió la vida en las camas elásticas.

El programa de fiestas, al que ha tenido acceso este diario, hace referencia al Día del Niño en la feria el 12 de junio, jueves antes del fin de semana en el que la pequeña Amira recibió la descarga mortal. No consta ninguna otra feria en el programa.

No obstante, José Luis Marín, el pedáneo de Alquerías, dijo a este periódico que la feria donde murió la niña no era la feria del pueblo organizada con motivo de las fiestas, sino que las camas elásticas se pusieron en una parcela propiedad de un particular. Esta teoría la mantuvo luego hasta el propio alcalde Ballesta: la atracción estaba en un recinto privado.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación, de la que se encarga la Benemérita, confirman que no se investiga como un deceso en una fiesta privada: que a las atracciones podía entrar quien quisiese.

La Quema de la Bruja, que finalmente se ha suspendido debido a la tragedia, estaba previsto que se hiciese este año en el recinto frente al centro de salud, el mismo lugar, apuntan los feriantes, donde se instalan sus atracciones. Donde murió Amira por la descarga.

Quema de la Bruja del año 2017, en una foto difundida en redes. / La Opinión

Lo que los investigadores de la Policía Judicial tienen claro es que no se trataba de una celebración de carácter privado: a las atracciones podía acceder todo el mundo. La madre de Amira, de hecho, no era ni vecina del pueblo, sino que reside con su familia en El Raal.

Aunque el terreno pertenezca a un empresario, no es raro que ceda los terrenos: en Alquerías, como pasa en muchas localidades pequeñas, no hay un recinto ferial como tal.

Programa de fiestas de Alquerías 2025. / La Opinión

Las pesquisas de la Policía Judicial tratan de esclarecer qué falló en una atracción en apariencia inofensiva, como la de las ‘Camas locas’, para que varios menores recibiesen una descarga, letal para la pequeña.

Como ya publicó este periódico, ningún técnico, ni municipal ni de la Comunidad, revisó la atracción. Desde el Consistorio (en el que manda el PP con mayoría absoluta) insisten en que es una competencia de la Comunidad (también gobernada por el PP de López Miras), mientras que el Ejecutivo regional apunta que en su registro no consta ninguna petición para instalar las atracciones: nadie tenía conocimiento de que en ese solar fuese a levantarse una feria.