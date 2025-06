Un vídeo grabado durante una borrachera destapa una denuncia falsa de agresión sexual y absuelve al acusado

La Fiscalía pidió para el hombre un año de cárcel en el juicio que se celebró el pasado 22 de mayo en el juzgado de lo penal 6 de Sevilla. Le consideraba culpable de agredir sexualmente a una joven de 20 años. También, de un delito de lesiones. Pero la jueza lo declaró inocente allí mismo, en el propio juicio. Lo hizo después de conocer que la prueba más importante del caso desmonta por completo la denuncia de la chica.

La joven había denunciado que el acusado, un turista escocés de 26 años que estaba de fiesta en el casco antiguo de Sevilla el 12 de octubre de 2023, la agredió sexualmente aquella madrugada en la calle Amor de Dios, muy cerca de la Giralda y del Palacio de las Dueñas. Según su relato, ambos se encontraron y entablaron una conversacion en inglés. En un momento dado, él la "cogió a cabritillo", portándola sobre sus hombros, "contra su voluntad" y le "empezó a tocar el culo".

La chica declaró que el hombre "siguió haciéndolo a pesar de que ella le decía que parase". La denunciante llegó a afirmar que el joven "la tiró de manera intencionada al suelo", le causó "lesiones en la rodilla izquierda" y le rompió la pantalla de su teléfono móvil.

En calzoncillos, con un delantal

Pero un amigo de la denunciante, que la acompañaba aquella noche, grabó con su teléfono lo que ocurrió. Según recoge la sentencia del juzgado de lo penal 6 de Sevilla, a la que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, en el vídeo se observa cómo el acusado, que "solo viste un delantal y unos calzoncillos que dejan sus glúteos al aire", se acerca a la chica que, al igual que el hombre, "ha consumido y consume durante la conversación bebidas alcohólicas". Bromea con ella y con su amigo y entonces el acusado "coge en peso sobre sus hombros" a la mujer, comenzando ella a "patalear, mientras se ríe y le da palmadas a él tanto por la espalda como por los glúteos".

La jueza describe cómo el acusado "también palmea a la joven en una ocasión". Luego, de acuerdo con la sentencia, el hombre la suelta y ambos siguen charlando. El joven le pide su teléfono, ella le contesta que no, pero a continuación le da un número que no es el suyo y "continúa riéndose". Es entonces cuando "el acusado vuelve a cogerla en hombros, caminando esta ocasión varios metros cargando con ella, mientras la mujer se ríe y da palmas en los glúteos al acusado". Él le responde con "alguna palmada".

En la grabación se ve cómo "en un momento dado, el hombre pierde el equilibrio y ambos caen al suelo". La mujer "en un primer momento se ríe, pero al ver que la pantalla de su teléfono móvil se ha roto, se enfada" y empieza a preguntar "que quién le va a pagar esto ahora a ella", mientras su amigo, que aún graba lo ocurrido, sigue riéndose y le resta importancia.

Ella le toca más a él

La abogada del hombre acusado, Irene Hernández, del despacho Campaner Law, logró que la jueza, tras ver el vídeo, dictara una sentencia absolutoria 'in voce', es decir, comunicó su decisión de absolver al joven durante la celebración del juicio y de manera verbal.

"En la grabación se ve que ambos jóvenes estaban bebidos, que los dos estaban bromeando, que ambos se tocaban, para ser sinceros mucho más ella al acusado que al contrario", dice la jueza

"Esta juzgadora no ha podido más que dar toda la razón a la letrada de la defensa, pues no se alcanza a entender cómo (la denunciante) puede mantener que el acusado le tocaba el culo contra su voluntad. En la grabación se ve que ambos jóvenes estaban bebidos, que los dos estaban bromeando, que ambos se tocaban, para ser sinceros mucho más ella al acusado que al contrario", concluye la magistrada en su resolución. Pese a todo, la fiscalía siguió acusando al hombre hasta el final.

Glúteos tapados

Según la jueza, el acusado le dio "dos palmadas" en el culo a la chica, pero "ella no hacía objeción alguna, más allá de la sorpresa propia al ser levantada, o de gritar y patalear de broma. Es más, cuando él le baja por primera vez, es ella la que hace el gesto de boxear y de decirle que es más fuerte que él".

La jueza dictó una sentencia absolutoria 'in voce', es decir, comunicó su decisión de absolver al joven sin esperar a que terminara el juicio: "No se alcanza a entender cómo (la denunciante) puede mantener que el acusado le tocaba el culo contra su voluntad"

La magistrada llega a decir en su sentencia que la joven "llevaba unos pantalones muy cortos, pero sus glúteos estuvieron tapados todo el tiempo, cosa que no ocurre con los del acusado, y pese a ello la denunciante no tuvo problema alguno en darle palmadas en los mismos, no siendo golpes de defensa, sino palmadas de broma, y en bastantes ocasiones, no como las dos que ella recibió del acusado".

No le dio importancia

En base a ello, concluye la jueza, "no se aprecia atentado contra la libertad sexual en la conducta del acusado ni se observa, como ella dijo durante el juicio, que la misma dijera que parara". La magistrada resalta en su resolución que "de todo lo que se ve en la grabación, lo menos llamativo es que el acusado toque con su mano, en dos ocasiones, el glúteo (de la joven) cuando ella se lo ha tocado a él en muchas ocasiones más".

"Es más, su amigo, que lo grabó todo, en ningún momento le dio la más mínima importancia a lo que estaba pasando, y ni siquiera ella se la dio, al menos hasta que cayó al suelo y vio que se había roto la pantalla de su móvil".

Para finalizar, la jueza absolvió al hombre también del delito de lesiones: "en el vídeo se ve perfectamente cómo el acusado pierde el equilibrio y se cae al suelo, haciendo así que ella caiga", por lo que, a juicio de la magistrada, "no hay dolo" en el comportamiento del hombre.