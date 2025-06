Investigados por agresiones una diputada provincial de Córdoba y su marido tras una disputa entre ambos

Desirée Benavides, exalcaldesa de la localidad cordobesa de El Carpio y actual diputada provincial por el PSOE, y su marido tienen interpuestas sendas denuncias tras una pelea ocurrida en la noche del jueves al viernes de la Feria de Córdoba, es decir, del 29 al 30 de mayo. Ambos se denunciaron mutuamente tras una disputa, ocurrida en el ámbito de su domicilio particular, tras la que ambos decidieron poner el asunto en manos de la justicia por presuntas agresiones mutuas.

Según afirman fuentes del entorno de la familia, tras la denuncia de la exalcaldesa, Desirée Benavides, su marido pasó, al menos, una noche arrestado en el cuartel de la Guardia Civil. La disputa se produjo en la noche del jueves 29 al 30 de mayo en su hogar en El Carpio. Benavides intentó acceder al domicilio, él no le abrió la puerta y horas después se produjo el altercado con las agresiones mutuas mencionadas. Antes de ir al cuartel del instituto armado, la exalcaldesa acudió a un centro de salud dada la situación vivida.

Tras todo lo sucedido, publicado por ABC y contrastado por Diario Córdoba, después del cruce de denuncias, tanto Desirée Benavides como su marido tienen sendas órdenes de alejamiento. El asunto lo está llevando el juzgado de primera instancia número 2 de Montoro, aunque Benavides ha interpuesto una segunda denuncia a su marido, esta vez, por maltrato psicológico.

Este medio contactó con la exalcaldesa, quien no negó lo sucedido pero no quiso hacer declaraciones, ya que alegó que ante los hechos, “traumáticos y dolorosos”, prefería no hablar.