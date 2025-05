Queda libre la mujer acusada de asesinar a su bebé en Zaragoza: "Ya puedo ver a mis hijos"

Con la prisión permanente revisable sobre sus espaldas ha llegado esta mañana Amna Ali a la Audiencia Provincial de Zaragoza, la misma sede judicial que solo media hora después ha abandonado tremendamente emocionada al conocer que la Fiscalía ha retirado todos los cargos que pesaban sobre ella, ya que se le acusaba de asesinar a su bebé de cinco meses (Adil) en el hospital Materno Infantil. Es una decisión que ha tomado la fiscal Teresa Casas al entender que el pequeño Adil sufrió un "atragantamiento" (muerte accidental) u "obstrucción de las vías respiratorias" (etiología homicida) el 29 de octubre de 2021 sin que los médicos forenses se decantaran por una de las dos causas de esta asfixia que, el 7 de diciembre, desencadenó su fallecimiento por covid.

Es el punto y final a un periplo judicial de cuatro años al que este viernes le ha puesto voz en su interrogatorio la propia Anma Ali, una mujer pakistaní de 34 años que se ha declarado inocente ante el jurado cuando la fiscal le ha preguntado: "¿Qué ocurrió en la habitación? ¿Usted le tapó la boca?". Y el silencio ha sido sepulcral. "Le di el biberón como siempre, sentada, el niño en mis brazos, pero vomitó la leche, así que relajé al bebé, se quedó tranquilo. Mi ropa estaba sucia, le dejé en la cuna y fui para el baño, diez o doce minutos como máximo (llora), cuando volví a la habitación vi que el niño no estaba bien, azulado, morado...", ha contestado Amna. “Estábamos viviendo bien, pero no entiendo por qué está pasando esto conmigo. He perdido a mi niño y no puedo abrazar a mis hijos… no puedo ver ni escuchar su voz”, ha concluido emocionada cuando la Fiscalía todavía no había retirado su acusación.

Y de forma prácticamente inmediata a esta respuesta ha informado la fiscal de su decisión, momento en el que el presidente del tribunal del jurado, el magistrado Alfonso Tello, ha ordenado a Anma retirarse del banquillo para que pudiera situarse en la bancada del público. Allí se ha abrazado a su madre y a su marido, quienes en este tiempo han estado al cargo de los dos hijos del matrimonio, dos niños de 8 y 12 años a quienes tenía prohibido acercarse la encausada. Pero hoy ya podrá comer y jugar con ellos una vez que se ha acordado la retirada de esta prohibición y se le ha devuelto el pasaporte.

Anma Ali se abraza a su madre y su abogado, el letrado Enrique Esteban Pendás, lo hace con su marido, este viernes por la mañana en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / A. T. B.

"No hagan juicios de valor"

A los miembros del jurado se ha dirigido también el abogado defensor de Amna, el letrado Enrique Esteban Pendás, quien ha lamentado "el sufrimiento" al que se ha enfrentado esta familia en los últimos cuatro años. "Crean en la presunción de inocencia, no hagan juicios de valor, hacen mucho daño”, ha afirmado Esteban Pendás en la sala, una reflexión en la que ha abundado en declaraciones a los medios de comunicación. "¿Quién le va a resarcir a esta familia? ¿Ellos tenían la obligación de sufrir lo que han sufrido? Tenemos que ser mucho más cuidadosos, pero no solo en los ámbitos penales, sino también en la vida diaria", ha dicho el abogado.

A la salida de la Audiencia Provincial de Zaragoza, precisamente, también han atendido a los medios de comunicación Amna y Muhammed, un matrimonio feliz que solo pensaba en reencontrarse con sus hijos a lo largo de la mañana de este viernes. "Estaba esperando este día, ya puedo ver a mis hijos, les voy a dar un abrazo... y luego ya no sé, voy a ir al colegio para recogerlos, saben que mamá iba a volver pronto y me están esperando. Ha sido muy duro, muy triste, pero ya ha terminado todo. Desde el primer día estaba confiada en que todo iba a salir bien porque yo no había hecho nada", ha afirmado Amna.

Junto a Amna ha comparecido su esposo con quien en su día fuera su abogada, la letrada Celia Gil Lagunas, ya que el progenitor fue investigado inicialmente por estos mismos hechos. A Gil Lagunas, precisamente, se le ha visto visiblemente emocionada sobre el estrado cuando ha conocido la decisión de la fiscal, unos sentimientos que ha compartido en la misma sala cuando se ha dado por concluida la sesión y todos ellos se han regalado un sinfín de abrazos. "Es muy duro para la familia. Ha salido todo bien, hemos peleado mucho", ha afirmado Muhammed.