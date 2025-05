Arrestan a un septuagenario por agredir sexualmente a su vecina de 80 años en Valencia

La Policía Nacional ha detenido en València a un hombre de 77 años acusado de un delito de agresión sexual por forzar presuntamente con intenciones lascivas a su vecina, también anciana, tras colarse en su domicilio aprovechando que la puerta de la vivienda estaba abierta. El presunto agresor fue sorprendido por la hija de la víctima con los pantalones bajados y con un papel con el que se limpiaba los restos seminales.

La citada agresión sexual, sin acceso carnal, se produjo el pasado sábado 10 de mayo al mediodía en el domicilio de la anciana, de 81 años, en la capital del Túria. Según ha podido saber este periódico, el ahora arrestado entró en la vivienda de su vecina al ver que estaba la puerta abierta. El hombre, casado y que convive con su mujer en esta misma finca de València, entró hasta la cocina, en la que se encontraba su vecina, a la que conoce desde hace unos 40 años, y presuntamente la forzó sexualmente.

En la denuncia interpuesta por la víctima ante la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, la mujer describe lo ocurrido con todo detalle, que este periódico no reproduce por respeto hacia la anciana, que se quedó en estado de shock ante lo inesperado de este ataque. La mujer, que reside sola y conoce desde hace muchos años a este vecino, no se explica cómo entró en la casa (no recordaba que se hubiera dejado la puerta abierta) y jamás había tenido ningún problema con esta persona, ni comentarios libidinosos o fuera de lugar hacia ella.

Analizan los restos biológicos

El presunto agresor llegó incluso a eyacular antes de verse sorprendido por la hija de su víctima. Agentes de la Policía Nacional, que acudieron al domicilio alertados por este familiar, recogieron como prueba el papel con el que se había limpiado el sospechoso para ser debidamente analizados los restos biológicos.

Mientras que la víctima fue atendida y explorada en el hospital, aunque su agresor no llegó a tener acceso carnal con ella, según aclaran las fuentes consultadas.

Tras realizar las gestiones pertinentes, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor, de 77 años y que podría padecer principios de demencia senil. El arrestado, que carece de antecedentes, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 13 de València, en funciones de guardia. El detenido se acogió a su derecho a no declarar tanto ante la Policía Nacional como en el juzgado. Finalmente el juez acordó su libertad con cargos y con una medida cautelar de prohibición de comunicación con su víctima a la espera de que el investigado por un delito de agresión sexual sin acceso carnal sea explorado por la Unidad de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia. Al residir en la misma finca tanto el presunto agresor como la mujer agredida, se optó por no acordar el alejamiento para no obligar al anciano detenido a abandonar su domicilio, pero no se puede comunicar con ella en modo alguno.