"Maricón de mierda": un concejal del PSOE sufre una agresión homófoba durante el Bando de la Huerta en Murcia

Víctor Sáez, concejal de Festejos, Juventud, Turismo y Derechos LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Lorquí, fue víctima de una agresión homófoba en un establecimiento del centro de Murcia. Así lo ha hecho público a través de Facebook, adjuntando un vídeo del momento y un extenso texto en el que detalla cómo sucedieron los hechos, que ha denunciado ante la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en el Kebab 24 horas de La Merced, ubicado en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Calle Trinidad con Calle Obispo Frutos. Allí, según narra él mismo, el dueño y los camareros del lugar le agredieron físicamente al grito de "maricón de mierda", "te mato, maricon, te voy a matar, te voy a cortar el cuello".

Según continúa, los dueños del local le amenazaron con reventarle tras pedir una hoja de reclamaciones en la que quería dejar constancia de que el personal del lugar se estaba burlando de él con mofas de corte homófobo: "Haciendo gestos con la cara, diciendo palabras inteligibles y también gestos con las manos, como dejar caer las muñecas, ya sabemos que gesto es ese y que significa", lamenta Sáez.

La situación escaló cuando procedió a pedir nuevamente la hoja de reclamaciones, en esta ocasión, a la hija del dueño, también trabajadora del kebab. El hombre se abalanzó sobre él: "Decía que con su hija no hablase, a lo que respondí que me daba igual que fuese su hija -explica el edil-, que le estaba pidiendo una hoja de reclamaciones y tenían que dármela", como es obligatorio que hagan todos los establecimientos que venden o prestan servicios al público.

"Te mato, maricón, te voy a matar, te voy a cortar el cuello", le amenazaron, antes de pasar a la agresión física. "Comenzaron a pegarme. Echaron a la gente del establecimiento y no dejaban entrar a nadie, porque amig@s míos querían entrar a ayudarme y no les dejaron. Cuando me levanté, me negaba a irme de allí hasta que no llegase la policía", explica el ilorcitano, que recibió golpes en prácticamente todo el cuerpo.

Atendido en una ambulancia

Sáez acusa a la saturación del día del Bando de la Huerta de la tardanza de los medios de asistencia en responder a sus llamadas: "La policía tardaba en venir, llame repetidas veces. Pero evidentemente en un día como el Bando de la Huerta, están saturados, puedo entenderlo. Por lo que me fui a una ambulancia cercana y me atendieron allí". Acto seguido, consiguió llevar a cabo la denuncia de los hechos ante la Policía Nacional, que también fue a cuestionar al personal del establecimiento, aunque les permitió seguir despachando: "El establecimiento siguió dando su servicio como si nada hubiera pasado, pero a mí la ambulancia me llevó a urgencias donde me hicieron radiografías, en pie, mano y examinaron mi cabeza".

Se trata, además, de la segunda agresión homófoba que Víctor Sáez sufre: en 2018, en Lorquí, un joven le atacó por ir de la mano con su pareja, provocándole una rotura de tímpano del cartílago de la oreja derecha y una fractura del cúbito del brazo derecho.

"Lo que me duele es que por ser como eres, ciertas personas en la vida, se crean con el derecho a meterse contigo y decirte lo que piensan sin pudor ninguno y mientras tanto, tener que seguir el paso y no volver la cabeza para que no te pase nada -lamenta Sáez en su post de Facebook, escrito apenas 24 horas después de sufrir este ataque-. Que hasta en un establecimiento público al que por cierto, llevo acudiendo años, te traten de esa manera, te agredan en manada y nadie haga nada, solo por el hecho de pedir una hoja de reclamaciones, que si hubiera pedido otra persona, no hubieran insultado de esa forma y mucho menos, agredido así".

"Injustificable"

No han tardado en llegar las muestras de apoyo al concejal, como la del diputado socialista y Secretario General del PSRM, Francisco Lucas Ayala, que, en la misma red social, califica de "injustificable" lo sucedido: "Es lamentable que estas situaciones sigan ocurriendo. Nuestra más firme condena a la agresión homófoba que sufrió ayer nuestro compañero Víctor Sáez. Es absolutamente injustificable. La LGTBIfobia no tiene cabida en nuestra sociedad y no descansaremos hasta erradicarla".