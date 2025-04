Un juez investiga una presunta violación a una mujer de 37 años tras ser drogada en Terrassa

El Juzgado de Instrucción número 4 de Terrassa (Barcelona) tiene abiertas diligencias de investigación por una presunta violación a una mujer de 37 años de Terrassa el pasado 23 de marzo. Fuentes del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) confirman a El Periódico de Cataluña la causa judicial abierta en torno a los hechos denunciados ante los Mossos d'Esquadra por la víctima.

El caso salió a la luz este pasado sábado 5 de abril, cuando el líder de la polémica empresa Desokupa, Dani Esteve, publicó en 'Youtube' un vídeo donde lee la denuncia de la víctima e incluso habla con ella, la chica entre sollozos, telefónicamente.

El texto que lee Esteve narra una historia de agresión sexual por dos individuos, cercanos a una amiga de la víctima, que parte de un supuesto porro adulterado para generar malestar y alterar la consciencia de la víctima sin que ella lo supiera.

"Con el porro me quedé paralizada. Lo siguiente que recuerdo es que tenía dos hombres encima de mí. No podía moverme. No podía respirar. Me estaban ahogando, estrangulando. Uno de ellos me estaba penetrando por detrás y el otro tenía su miembro en mi boca", explica Esteve a cámara en un vídeo que ya cuenta con 110.600 visualizaciones en 'Youtube'.

La denuncia leída por Esteve relata también "un puñetazo en la boca y la nariz". También afirma que los hechos pudieron ser grabados con un móvil. "Empecé a sangrar por la vagina y por el ano", cita también Esteve. La descripción de los hechos apunta asimismo a indicios de posibles antecedentes de los agresores.

Consultadas por este diario, fuentes de los Mossos d'Esquadra no confirman por el momento ningún detalle del caso ya que "la causa está judicializada".

El caso fue adelantado este pasado domingo por 'Metrópoli Abierta'. También la portavoz de Vox Terrassa, Alicia Tomás, ha compartido en su perfil de 'X' un fragmento del citado vídeo de Esteve.

Dos inmigrantes drogan y violan salvajemente a Ana durante 4 horas interminables.



El médico forense que la asistió dice que jamás había visto tanta brutalidad pero el juez Melendi decide poner al Cubita en libertad con una orden de alejamiento que quebranta nada más salir del… pic.twitter.com/muaWeA9FH5 — Alicia Tomás (@aliciaterrassa) April 6, 2025

Los hechos coinciden con la preocupación local por la seguridad en el ocio nocturno tras los dos tiroteos, uno de ellos mortal en una discoteca, en menos de seis horas a principios del pasado mes de marzo. Tras los hechos, Terrassa ha establecido un dispositivo especial contra locales conflictivos; ha clausurado 12 de estos locales; y ha identificado hasta 125 uusuarios en una reciente batida nocturna.