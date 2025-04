¿Qué causó la grave explosión de grisú en la mina de Asturias? Solo había permiso para investigar una futura explotación de grafito y desmontar viejas estructuras

La empresa que trabajaba en el interior de la mina de Cerredo, Blue Solving, había conseguido a mediados de 2024 permiso para investigar y extraer "mineral de grafito altas prestaciones" con el que obtener grafito que destinar a industrias tecnológicas. También contaba, según afirmó la Consejería de Transición Ecológica, con una autorización para la retirada de material que expiraba el 11 de abril, precisamente en la zona en la que se produjo el accidente que ha costado la vida a cinco mineros. Según los primeros indicios, el siniestro se produjo por una explosión de grisú. Los permisos de la empresa se examinarán con lupa y se cotejará con las labores que desarrollaban los trabajadores que se encontraban en la explotación. A principios de este año, la propia empresa reconocía que el proyecto estaba en una fase muy incipiente y que se esperaba que las primeras pruebas de extracción se desarrollasen a finales de este año, de ahí que la presencia en el interior de la mina de al menos 11 personas haya despertado las primeras suspicacias en la investigación.

Creada en 2022, vinculada al Grupo Cerredo. La empresa Blue Solving fue creada en 2022 con un capital social de 3.000 euros. Es administrador único Adrián Rodríguez Rodríguez, de quien consta participación en más de una decena de sociedades diversas. Este periódico contactó ayer con Rodríguez, quien inicialmente atendió la llamada pero posteriormente cortó la comunicación. El ayuntamiento de Degaña recibió el pasado febrero la solicitud del cambio de titularidad de la explotación, que hasta la fecha se encontraba en manos del Grupo Cerredo, propiedad de Combustibles Asturiana y Leonesa. Ejerce como facultativo José Antonio Fernández Casillas, director facultativo de Grupo Cerredo. Precisamente al anunciarse el proyecto, Fernández Casillas aseguraba que los primeros trabajos serían de acondicionamiento de la explotación, cerrada desde 2018, para ir llegando a las vetas de material de mayor calidad.

Silencio en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas. José Antonio Fernández Casillas, ingeniero técnico de minas, es en la actualidad secretario del Colegio de Graduados de Energía del Principado de Asturias (antiguo colegio de ingenieros técnicos de minas). Este periódico trató, sin éxito, de contactar con Fernández Casillas. También intentó obtener alguna valoración por parte del Colegio de Graduados de Energía, desde el que se trasladó que no se harían declaraciones por parte de ninguno de los responsables de la entidad.

Un prejubilado y cuatro trabajadores con convenio de la construcción. En medios sindicales se señalaba ayer que uno de los fallecidos estaba prejubilado de la minería, aunque se apuntaba la posibilidad de que hubiese solicitado incorporarse a la actividad, si bien este extremo no había sido confirmado. Queda también por confirmar si, como se señalaba desde ámbitos sindicales, los otros cuatro fallecidos trabajaban al amparo del convenio de la construcción, una fórmula que no es inusual en algunas explotaciones mineras pero que no por ello resulta regular.

Trabajos de desmontaje. Fuentes próximas a la consejería de Transición Justa señalaron ayer que el permiso con el que contaba la empresa Blue Solving para trabajar en la zona en la que se produjo la explosión se ceñía a labores de retirada de material, y que este expiraba el próximo 11 de abril, lo que podría explicar que los empleados no estuviesen sujetos al convenio de la minería. Las primeras informaciones vinculaban los trabajos al permiso de investigación de posibles vetas de grafito, pero desde el gobierno regional se aclaró que la explosión se produjo en un punto en el que Blue Solving sólo tenía permiso para desmontaje de viejas estructuras de la mina.

Una explosión de grisú, un anacronismo si se cumple la normativa. Los primeros indicios de la investigación apuntan a que el accidente pudo deberse a una explosión de grisú. Esta fue la hipótesis expresada tras el accidente por la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, aunque habrá que esperar al desarrollo de las investigaciones para conocer las causas del siniestro. Eso sí, Lastra recalcó que las pesquisas sobre los sucedido están en manos de la Policía Judicial y la Guardia Civil. Está previsto que se incorporen también a las investigaciones agentes de la Policía Judicial de La Coruña. Precisamente las circunstancias en las que se produjo el accidente permanecen en sombras. "Yo soy el primero que me gustaría saber qué pasó", llegó a afirmar el presidente del Principado, Adrián Barbón. Sin embargo, fuentes del sector aseguraron que, a falta de los detalles de la investigación, una explosión de grisú supone casi un anacronismo en las explotaciones mineras. "La normativa especifica que se tienen que realizar registros de gases y está claro incluso qué tipo de dispositivos pueden emplearse en zonas de riesgo", indicaron fuentes del sector.

Subvenciones de Transición Justa. Blue Solving recibió en 2023 una subvención con cargo al Instituto para la Transición Justa por valor de 927.000 euros para la "instalación de una planta de valorización de subproductos y escombros de la construcción". En la misma convocatoria, Combustibles Asturiana y Leonesa, del mismo grupo empresarial, recibió 619.732 euros para la "instalación de una planta de fabricación de briquetas de aditivos para uso industrial".

Un largo periplo empresarial. La mina de Cerredo tiene a sus espaldas una larga historia empresarial desde que en 2009 fuera inaugurada por Coto Minero Cantábrico, del leonés Victorino Alonso. Tras entrar la empresa en disolución, pasó a manos de la Compañía Minera Astur Leonesa (de Rodolfo Cachero) y terminó cerrada en 2018. Al cierre de esta, y al no concurrir ninguna firma a la subasta, volvió a manos de Coto Minero, aunque estaba en liquidación. Fue en 2021 cuando la obtiene Carbones La Vega, que ya explotaba la mina de Tormaleo. En 2022, aunque la explotación de Cerredo estaba técnicamente cerrada, se produjo un accidente en un camión que, presuntamente, transportaba material extraído de allí, en el que falleció una persona. Carbones La Vega, del mismo grupo de Combustible Asturiana y Leonesa, tramitó el cambio de titularidad a Blue Solving el pasado febrero, ante el Ayuntamiento. No obstante, Blue Solving habá logrado en 2024 ya la autorización para labores de investigación de cara a una futura explotación de grafito de alta calidad.