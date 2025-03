Los dolorosos recuerdos de un ataque de una manada de pitbull en Mallorca: "Me comieron"

Era una mañana normal de viernes, 1 de diciembre de 2023, no especialmente fría, sin lluvia. «Sólo mucho viento», recuerda Nesrin Gohl. Ninguna razón para que esta mujer de 39 años, de origen libanés, se saltara su rutina de footing. Hacia las nueve de la mañana, llevó a su hijo de cinco años al colegio Inspector Joan Capó, en el centro este de Felanitx. Después se puso en marcha con el móvil colgado del cuello y los auriculares en las orejas. Unas cuantas curvas por el pueblo, y luego las escaleras del Calvario: "Es una ruta típica para hacer footing. Las clases de la escuela suelen hacer excursiones por aquí. Esa mañana no. Por suerte", dice Nesrin Gohl.

Resignación y rabia

Cuando la mujer habla de aquel día, elige cuidadosamente sus palabras. Su voz es tranquila, su mirada cansada. De vez en cuando hace una pausa para secarse las lágrimas. Entonces su marido René le aprieta suavemente el hombro, toma el relevo, le da tiempo para serenarse. «Todo cambió de un día para otro», dice. La mujer, de 39 años y origen libanés, también parece agotada. Sin embargo, en lugar de resignación, su esposo alemán muestra repetidamente su enfado. "Mi abogado siempre me dice: “René, mantén las manos quietas”, y yo lo hago. Pero me resulta difícil".

Aquella mañana de diciembre de hace más de un año, Nesrin Gohl se encontraba a unos diez metros de la pequeña capilla situada en lo alto del Calvario. Un bonito lugar con buenas vistas sobre la zona. De repente se fijó en los dos perros que tenía a sus pies. Pitbulls. "No tenía miedo. Nosotros también tenemos un pitbull en casa, es como nuestro bebé", dice Nesrin Gohl. «Supuse que el dueño estaba cerca». «Hola», gritó. En lugar de un humano, salieron más perros de entre los arbustos. Pitbulls, Rottweilers y un Ratero. "Al menos nueve animales en total. Me quité unos auriculares de la oreja y sólo entonces me di cuenta de la actitud agresiva de los perros".

Mordida una y otra vez

La primera mordedura en el pie derecho fue, sin embargo, una sorpresa. Luego Nesrin Gohl sintió más mordiscos. En los brazos, la espalda y las piernas. "De repente, cinco o seis pitbulls y un rottweiler estaban sobre mí. Los otros animales miraban".

Nesrin Gohl intentó con todas sus fuerzas quitarse de encima a los animales. "No me mordieron, pero me destrozaron. Me devoraron literalmente. Vi cómo me arrancaban la carne, se la tragaban y volvían a atacarme", relata. Gohl acabó en un arbusto espinoso. Pero los animales no la soltaron. Cada vez estaba más débil y pronto sólo pudo protegerse la cara con los brazos y las manos. Cuando la mujer de 39 años pensó que todo había terminado, de repente vio las tetas. Otra pitbull hembra saltó sobre ella, pero no se unió al ataque. Apartó a uno de los otros animales de su víctima. "La perra me salvó. Sin ella, habría muerto", dice Nesrin Gohl.

Tres animales abatidos

De repente, todos los animales la soltaron y se agruparon en torno al perro. Malherida, sangrando profusamente y medio inconsciente, Gohl intentó escapar. Los animales la siguieron sin tocarla. «Sólo uno de los pitbulls me mordía el pie, pero seguía corriendo hacia los demás». De algún modo consiguió llamar a su marido con el móvil colgado del cuello. «Escuché cómo mi mujer casi moría mientras yo estaba en una tienda de bricolaje de Palma», cuenta René Gohl. De camino a casa, Gohl se desmayó.

Entonces sólo recuerda imágenes individuales. Del paseante con chaqueta azul que la encontró tirada en el suelo. "Resulta que era médico, pero no pudo prestar primeros auxilios porque los perros querían atacar de nuevo. Se defendió de ellos con una rama. Los gritos de su mujer condujeron a la policía local, a la que yo había avisado, hasta mi mujer", relata René Gohl. Llegó casi al mismo tiempo y vio cómo los perros intentaban atacar también a los agentes. Sólo cuando la policía disparó a tres pitbulls, los demás animales huyeron por el bosque hasta la finca de la que se habían escapado.

El centro de cría ilegal

Nesrin Gohl fue trasladada al hospital más cercano de Manacor en estado crítico e inmediatamente fue operada de urgencia. «Los médicos me dijeron que hasta la noche no sabrían si mi mujer sobreviviría», cuenta René Gohl. Fuera de sí, condujo hasta la finca de donde procedían los perros. Una casa pobre en el bosque, la propiedad sólo estaba cercada en algunos lugares por vallas improvisadas de 50 centímetros de altura. "Allí había muchos otros perros, incluidos cachorros de pitbull y gallos para peleas. Un centro de cría ilegal", dice René Gohl. Aún aprieta los puños cuando piensa en la impotencia que sintió entonces. Vio cómo la policía recogía a los animales.

Los meses que siguieron fueron agonizantes. Durante 16 semanas, los médicos administraron morfina y antibióticos a Nesrin Gohl. También la anestesiaron cada dos días durante casi dos meses, ya que de otro modo el dolor de limpiar la herida sería insoportable. No obstante, se producen infecciones. René Gohl muestra fotos del cuerpo maltratado de su mujer en las distintas fases de curación. Agujeros profundos como pelotas de tenis en brazos y piernas. Cicatrices. Informa de músculos que le cuelgan del brazo, una rótula desgarrada, una aorta expuesta pero sin daños. Nesrin Gohl permanece ingresada en el hospital de Manacor hasta finales de febrero, luego va a Son Espases para otra operación. En marzo, casi cuatro meses después del ataque, pudo volver a casa.

Todavía hoy con cicatrices

"Los médicos dicen que tuve suerte. Porque el cinturón de entrenamiento me protegió el abdomen y tengo buena carne para cicatrizar", dice Nesrin Gohl. Todavía no le gusta mirarse al espejo. La medicación le hizo engordar 20 kilos y su cuerpo está lleno de cicatrices. «Ya no me siento mujer», dice. Por no hablar del dolor que probablemente le quedará. Ni siquiera puede pensar en volver a trabajar como administrativa en la empresa de su marido. No puede mover ni un dedo, y es probable que a largo plazo le quede una incapacidad de entre el 30% y el 50%. También está mentalmente marcada por el ataque y a menudo no se atreve a salir sola de casa. Hay días mejores y peores, dice cerrando los ojos. En los últimos meses ha intentado quitarse la vida dos veces.

Un año sin ingresos

También es gracias a su marido que no se llegó a esto y que ella sigue luchando. Durante casi un año, este autónomo dejó su trabajo en el sector de la construcción para cuidar de Nesrin y sus tres hijos. Sin embargo, el largo periodo sin ingresos ha provocado una acumulación de deudas. Es más, ahora que Nesrin Gohl ha superado la cuesta, la Seguridad Social se niega a proporcionarle más operaciones aconsejables. Como sus padres huyeron de Líbano con ella cuando aún era un bebé sin llevarse su partida de nacimiento, tiene permiso de residencia pero no pasaporte comunitario. «El hecho de que no esté asegurada a través de mí como esposa es inaceptable», dice René Gohl, que se mudó de Reutlingen a Mallorca en 2015.

Pero, sobre todo, le frustra la actitud del ayuntamiento de Felanitx. "En privado, muchas personas son muy serviciales. Pero no hay ningún tipo de apoyo por parte del ayuntamiento". Aparte de un pago único de 2.000 euros de los servicios sociales, la familia no ha recibido ni un céntimo de ayuda pública. «Los responsables del ayuntamiento se negaron incluso a compartir nuestra petición de donativos», afirma René Gohl. El caso contra los dueños del perro aún no ha finalizado. «Pero de todas formas no hay nada que conseguir y no tenían seguro obligatorio para sus perros de pelea».

"Todo esto se podría haber evitado"

Gohl cree que el Ayuntamiento de Felanitx tiene parte de culpa en el incidente y quiere demostrar que las autoridades conocían la cría ilegal desde hace cinco años. "Todo esto se podría haber evitado. E imagínate si hubiera habido niños ahí arriba. Entonces habría habido muertos". Junto con su abogado, ha presentado ahora una reclamación de responsabilidad al ayuntamiento y exige una indemnización. Nesrin Gohl estaría encantada de recibir compasión. "Los dueños de los perros nunca se han disculpado. El alcalde tampoco se ha puesto nunca en contacto conmigo personalmente. Nada de eso me curaría. Pero me ayudaría a asimilarlo todo".

