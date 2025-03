Tensión en el centro de Málaga por una intervención policial con un artista callejero: "¡Id a por los rateros!"

El centro de Málaga vivió ayer momentos de tensión debido a una intervención policial con un artista callejero, que estaba realizando un espectáculo acrobático con una rueda denominada "cyr" en la plaza de la Constitución.

Los asistentes captaron con sus móviles los momentos previos a la actuación de la Policía Local de Málaga, en los que se aprecia a un joven ejecutando una coreografía con música frente a un nutrido grupo de personas, que habían abierto un gran círculo para asistir al show.

Esas imágenes, que ya han saltado a las redes sociales, también recogen el tumulto que se produjo a posteriori con la aparición de los agentes, que denunciaron al artista por carecer de autorización "para realizar una actividad con música y altavoz", según confirman a este periódico fuentes del Ayuntamiento de Málaga.

La intervención causó una gran indignación entre el público y los viandantes, que empezaron a gritar a los agentes que dejaran marcharse al joven. En los vídeos que han trascendido, se aprecia cómo los propios turistas extranjeros se dirigen a los agentes y claman "let him go!", esto es, "¡dejad que se marche!".

También se escucha como otros ciudadanos recriminan a los agentes que vayan "a por los rateros", que es "lo que tienen que hacer".

Amplio despliegue

Finalmente la Policía Local acabó desplegando un amplio dispositivo, furgones incluidos, y se llevó al joven, levantando las protestas de la gente. Según aclaran fuentes municipales "fue trasladado para su identificación, pero no detenido".

"Uno de los objetivos de la ordenanza municipal para la prevención y control de ruidos y vibraciones es garantizar el descanso de los vecinos. Por ello, para la realización de actividades en la vía pública se requiere autorización", recalcan estas fuentes, que reiteran que el artista carecía de este permiso. "Por ello, fue denunciado por incumplir la citada ordenanza y, en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, también por la negativa a identificarse".

Un momento del show previo a la intervención de la Policía Local de Málaga. / L.O.

Con respecto al amplio despliegue de efectos, el ayuntamiento explica que " los dos agentes actuantes pidieron apoyo porque estaban siendo increpados por algunos de los asistentes, tal y como muestran las imágenes".

Este suceso sigue generando polémica en redes sociales después de que se hayan difundido vídeos tanto en X como en TikTok, en los que mientras algunos usuarios han criticado la actuación policial y han ironizado con la promoción de Málaga como ciudad cultural, otros han defendido la actuación por considerar que es necesario contar con los permisos.