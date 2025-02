Guardia Civil sin recursos y narcolanchas a pie de puerto: Barbate sigue igual un año después de la tragedia en la murieron dos agentes

Una narcolancha mató a David Pérez y Miguel Ángel González en el puerto de Barbate (Cádiz) hace justo un año. Las lágrimas de vecinos y guardias civiles se mezclaron en los días siguientes a aquel fatídico 9 de febrero bajo una sola petición: "Más seguridad y más medios". Doce meses después, el mismo 9 de febrero, la demanda no ha cambiado. El recuerdo de la tragedia aún permanece, como continúan a día de hoy los narcos en la costa, los agentes reclamando recursos, los barbateños hartos del estigma.

El pasado 28 de enero, una goma se refugiaba del temporal en el mismo lugar donde fallecieron David y Miguel Ángel. Poco más tarde, el lunes 3 de febrero, un miembro de la Benemérita resultó herido después de que lo atropellara un quad en un operativo antidroga en la playa de la Hierbabuena. Este viernes, un supuesto traficante originario de esta localidad, muerto tras chocar contra una patrullera la embarcación en la que viajaba con varios fardos de hachís. Y solo en dos semanas.

Estos últimos acontecimientos resuenan en la mente de muchos. "Es habitual que las narcolanchas se cobijen en el puerto cuando hay tormenta. Pero no pudimos actuar en ningún momento por la falta de recursos", confesaron varios agentes destinados en Barbate a el diario El Correo de Andalucía la misma noche de los hechos. Como entonces, vuelven las semirrígidas casi a tierra cuando azota el viento, los efectivos a arriesgar su vida cada día de curro.

"En el cuartel de Barbate no ha cambiado nada"

"Hacen falta más medios. No podemos permitir que la Subdelegación del Gobierno diga en cada Junta Local de Seguridad que se están haciendo las cosas, cuando los agentes nos transmiten de manera constante esta reclamación", ha denunciado el alcalde de Barbate, Miguel Molina, tras el minuto de silencio por el primer aniversario de los asesinatos. "Cada vez se van mermando más los efectivos de la Guardia Civil en nuestra zona", ha recalcado. Desde el Instituto Armado no han respondido a las preguntas de este periódico.

"En el cuartel de Barbate no ha cambiado nada en este tiempo", corrobora Victoriano García, secretario de organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cádiz. "Se prometió un aumento de los efectivos, y solo nos han mandado agentes en prácticas que dentro de un año se van a tener que ir. Y esto ocurre igual en el resto de puestos de la Comandancia".

"Se prometió un aumento de los efectivos en Barbate, y solo nos han mandado agentes en prácticas", afirman desde la AUGC

Según este representante de la AUGC, "los medios siguen siendo escasos por no decir nulos, tanto técnicos como humanos". "Dos días después de lo que sucedió en Barbate, se detectaron dos narcolanchas en Sancti Petri y se volvieron a arriar unas embarcaciones que no eran proporcionales al riesgo que se podía contemplar. Se sigue haciendo lo mismo que entonces, y siguen faltando recursos materiales", señala García.

Narcolanchas "impunes" a plena luz del día

Mientras una narcolancha esperaba fondeada en el puerto de Barbate hace unos días, otras tres remontaban el Guadalquivir hasta el mismo estadio de La Cartuja de Sevilla o se paseaban por Coria a plena luz del día. "Sin los medios adecuados, la lucha contra el narcotráfico se convierte en una tarea imposible, y se deja vía libre a las organizaciones criminales para seguir operando con impunidad", advierten desde la asociación de guardias civiles Jucil.

Esa es la palabra más repetida: impunidad. "Si estos delincuentes no se sintieran seguros, las narcoembarcaciones no se resguardarían frente a los puertos ni recorrerían el Guadalquivir a plena luz del día. La impunidad con la que actúan salta a la vista", manifiesta por su parte Victoriano García desde la AUGC. "Y no solo lo decimos los agentes: la percepción ciudadana también es así".

Una opinión que comparten más allá del mar gaditano: "Las narcolanchas llevan bastantes meses pasando por el río con impunidad prácticamente absoluta, y recorren todo el estuario sin apenas dificultad", asegura el alcalde de Coria, Modesto González. "Además, los medios de los que disponen en las comisarías y jefaturas de nuestra comarca son absolutamente insuficientes para combatir una situación que se pasa de lo habitual", apunta González. Por ello, el pleno municipal de este pueblo de Sevilla ha aprobado este jueves una moción para exigir al Ejecutivo central más medidas para atajar esta problemática.

"No podemos permitir que se repita"

"No podemos tolerar que quienes nos protegen carezcan de los recursos adecuados para enfrentarse a amenazas cada vez más organizadas y violentas. No podemos permitir que sucesos como el del 9 de febrero de 2024 se repitan", ha aseverado Miguel Molina en la puerta del Ayuntamiento de Barbate. "David y Miguel sacrificaron su vida por nuestra seguridad, y esto no puede ser olvidado".

Concentración frente a la comandancia de Cádiz en memoria de David y Miguel Ángel. / EFE

No lo han hecho, por supuesto, las familias de las dos víctimas mortales, que durante todo este tiempo han batallado en los tribunales para que se haga Justicia. Con Karim el Baqqali y el resto de ocupantes de la narcolancha en prisión -después de que se entregaran a las autoridades entre siete y nueve meses más tarde de lo sucedido-, sus últimas reivindicaciones se han centrado en los mandos policiales que dieron la orden.

La defensa de los familiares de Miguel Ángel González presentó varias grabaciones en las que se oía al sargento superviviente asegurar que avisó a sus superiores del riesgo. "Con estas embarcaciones nos pueden pasar por encima", afirma que advirtió el guardia civil que iba al cargo de la zodiac atacada. Sin embargo, tanto el Juzgado de Barbate como la Audiencia Provincial han archivado la causa contra el coronel de Cádiz y el general jefe de Andalucía.

"Marlaska afirma que la batalla contra el narco se está ganando, y es evidente que no", resume el secretario de organización de AUGC-Cádiz. El pasado 28 de enero, el cielo de Barbate se tornó de nubes negras, el viento de levante apretaba y las olas atlánticas se alzaban varios metros. En mitad de la tempestad, una narcolancha apareció en la bocana del puerto para encontrar refugio. Justo igual que hace un año.