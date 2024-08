Un ingeniero dictaminó hace cuatro meses que el “saltamontes” de Vigo en el que murió un hombre era “sólido” y “seguro”

[object Object]

Son momentos difíciles para los feriantes que recorren Galicia con sus atracciones. En las Festas da Madalena de Milladoiro (Ames) que se celebran desde el viernes el “Saltamontes” se llama “Canguro Loco XXI”. El nombre es distinto, pero la máquina es la misma. Al frente están la naronesa Sonia Santos y el pontevedrés Servando Silvent. “Esto es difícil para todos, también para nosotros. Ahora toca solidarizarse con la familia del fallecido, esperar a ver qué dice la investigación y no emitir juicios de valor sobre algo que todavía no conocemos”, afirma Sonia.

La feriante, muy afectada por lo ocurrido, pide “que no se demonice al sector” y defiende la seguridad de la atracción en la que lleva 36 años trabajando con su marido. Ahora tienen la ayuda de su hijo, técnico superior en Automatismos y Robótica, que se ocupa del mantenimiento de los elementos neumáticos e hidráulicos de la máquina, además de manejarla. “Que se diga que instalamos de cualquier manera, que no hay control, que no tenemos cualificación o experiencia... es muy hiriente”, afirma.

La atracción, explica, tiene que pasar una inspección anual en la que se revisan todos los elementos y que lleva a cabo un ingeniero. No hay empresas específicas para estos controles. Para trabajar en una fiesta, los feriantes, relata, deben presentar en el ayuntamiento correspondiente la documentación que acredita que la instalación reúne las condiciones, que cuenta con seguro y que tiene al día la revisión de la instalación eléctrica. A mayores, instalada la atracción, se solicita la inspección de montaje, que hace un técnico y que certifica que todo está en orden. “Eso es lo que debe hacerse y, si eso no se hace, es que la Administración mira para otro lado”, subraya, para recordar que como todo elemento mecánico, una instalación así también puede tener un fallo.

“Aunque trabajemos de manera itinerante, somos negocios y tenemos una normativa específica que, en Galicia, es de las más exigentes de España”, sostiene. La feriante lamenta los duros momentos que viven los compañeros con otros “saltamontes” y que, desde el siniestro de Matamá, no pueden trabajar: “La gente se fija en el muñeco central de la instalación y, como el del accidente llevaba un grillo, los que tienen la misma atracción están siendo vapuleados”.