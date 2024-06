Uno de los testigos del crimen machista de Valencia: "Un chico se me ha tirado encima del coche y me pedía que lo llevara"

Una vecina que salía de su chalet camino del trabajo a las 14.45 horas de ayer se cruzó con uno de los testigos del doble crimen de Benaguasil, en Valencia, a quien por poco atropella. "Un chico se ha tirado encima del coche, me ha hecho parar y me pedía que lo subiera y lo llevara a la carretera", relata Pilar. No obstante, no le generaba confianza y no le hizo caso. Ahora reconoce que se arrepiente, "tenía la cara desencajada, ahora ya sé el porqué".

Poco antes, a las dos de la tarde había visto a Florina, la mujer asesinada, fuera de su parcela, en una esquina, sin que se percatara de nada extraño. Una media hora después escuchó "dos impactos seguidos, como si fueran petardos", pero los ladridos de los perros no le dejaron escuchar nada más. "No era normal como ladraban, algo no iba bien".

Una discusión familiar en un chalet en obras de Benaguasil ha terminado este mediodía en un baño de sangre con tres muertos. Un hombre de 64 años y nacionalidad española ha acabado a tiros con la vida de su mujer, de 55 años, y su hijastro, de 26, tras discutir con éste último en presencia de dos testigos que se encontraban también en esta caseta. Posteriormente, y después de que los testigos huyeran despavoridos con el primer disparo, el presunto asesino se ha quitado la vida con la misma escopeta de caza con la que instantes antes había matado a sus dos víctimas.

Repulsa en Benaguasil y tres días de luto

Benaguasil ha guardado este sábado un minuto de silencio en solidaridad con los familiares y amigos de Florica y su hijo Gabriel. También ha habido una concentración silenciosa en el municipio cercano de Llíria, donde ambos residían, encabezada por el alcalde, Joanma Miguel, quien ha expresado la "total repulsa frente a la violencia de género en todas sus formas" y ha anunciado tres días de luto a partir a partir de este domingo.

La concentración de Benaguasil se ha hecho a las puertas del ayuntamiento y ha contado con la presencia el alcalde de la localidad, Joaquín Segarra; la vicepresidenta segunda del Gobierno valenciano, Susana Camarero; y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez, además de vecinos y vecinas.

El alcalde de Benaguasil ha señalado a los medios de comunicación que el estado de ánimo del pueblo es "de angustia" y de "rabia", porque "no hay derecho a que nadie tenga que segar la vida de otra persona", sobre todo de las que son más próximas, y porque el "respeto a la vida" debe estar por encima de todo.

Segarra ha transmitido un mensaje de cariño a la hija y hermana de las víctimas, a la que ha dicho que estarán a su lado siempre que lo necesite, y ha pedido no acostumbrarse a estos minutos de silencio.

La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha transmitido en este "día triste" las condolencias del Consell a la hija de Florica y hermana de Gabriel, así como a las hermanas de la mujer, que según ha explicado están siendo atendidas por los Centros Mujer 24 Horas.

Pendiente de confirmar el asesinato machista

Camarero ha señalado que aún está pendiente de confirmar por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género que se trata de un asesinato machista, y ha adelantado que si finalmente es así la Generalitat convocará un minuto de silencio.

La vicepresidenta ha pedido a todas las mujeres "que se cuiden y que nos dejen cuidarlas"; ha reivindicado la "tolerancia cero" contra la violencia machista, y ha destacado que todas las Administraciones, desde local a la autonómica y la estatal, van "de la mano unidas para luchar contra esta lacra".

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez, ha indicado que este sábado han querido acompañar al pueblo de Benaguasil "en este dolor por este hecho tan trágico" y mostrar que las Administraciones deben estar "todos juntos en la lucha contra cualquier tipo de violencia".

