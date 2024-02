Los Bombers de la Generalitat informan del derrumbe "total del forjado de un bloque de cinco plantas, desde la cubierta y hasta la planta baja". En el lugar trabajan 13 dotaciones de Bombers, que han recibido el aviso sobre las 10:30 horas de este martes, y cinco del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El inmueble está situado en la calle Canigó de Badalona y el cuerpo de bomberos se encuentra, en estos momentos, realizando la revisión de la estructura tanto del edificio afectado como de los dos contiguos. Se ha evacuado a la totalidad de los vecinos de los tres bloques de pisos.

Una vez finalicen los trabajos de revisión estructural, Bombers de la Generalitat informa que empezará la búsqueda de personas que hayan podido quedar dentro del inmueble en el momento del derrumbe. Por ahora, no constan ni heridos ni atrapados, aunque el cuerpo de bomberos no puede confirmar que no se acaben encontrando.