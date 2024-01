La Fiscalía reclama una condena de 15 años de prisión para un hombre que mató a otro de una cuchillada durante una pelea en Eivissa en octubre de 2021. En la primera sesión del juicio con jurado popular, que arrancó este lunes en la Audiencia Provincial de Palma, el acusado, Juan Ramón R.B., uruguayo de 40 años, reconoció la agresión pero aseguró que asestó la puñalada a la víctima, Vasile I., rumano de 36 años, cuando se agachó porque esta iba a golpearle con una barra de hierro con la que ya había atacado a su hermano. «Yo no quería hacerle daño a ese señor. Solo pensaba en sacar a mi hermano de ahí», contó el procesado. En el banquillo se sienta también un amigo del fallecido, para quien el ministerio público reclama cinco años de prisión por un delito de lesiones por su participación en la riña.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de octubre de 2021 en la calle Aragó de Eivissa. El acusado del crimen contó que su hermano salió de casa para ir a comprar tabaco y poco después escuchó gritos. «Me asomé al balcón y vi que le estaban atacando con una barra de hierro. Por miedo y desesperación, cogí un cuchillo y bajé a la calle», explicó. Cuando salió del edificio, los agresores tenían a su hermano acorralado contra un coche. Según su versión, uno de ellos se abalanzó entonces sobre él y levantó la barra para atacarle. «Me agaché para protegerme y oí un ‘¡ay!’. Yo no vi sangre ni nada», detalló sobre el momento en el que clavó el arma a su rival. El acusado afirmó que no tenía intención de herir a la víctima. «No lo había visto en mi vida. Yo no quería hacerle daño. Solo quería sacar a mi hermano de allí», contó. El perjudicado recibió una puñalada en el pecho y fue trasladado al hospital Can Misses, donde falleció. Sobre el origen de la pelea, el acusado dijo que supo después que su hermano tenía una deuda de 55 euros con uno de los agresores por un asunto de drogas. Su abogada reclama la absolución del hombre alegando que concurre la eximente de defensa legítima porque su intención era rescatar a su hermano.

"Me dijo que le habían clavado el cuchillo"

El otro encausado, en cambio, aseguró que fue el hermano del autor del crimen quien se dirigió hacia ellos armado con la barra de hierro e intentó agredirles. Su amigo logró arrebatársela y le golpeó, momento en el que apareció Juan Ramón R.B. con un cuchillo. «No vi si lo apuñaló, había poca luz, pero ni amigo me dijo que le habían clavado el cuchillo. No me dijo quién, yo no sé quién fue», declaró. Este acusado negó haber agredido a sus rivales y descartó que la riña estuviera vinculada al tráfico de drogas y apuntó que el hermano de Juan Ramón R.B. había intentado entrar a robar aquella noche en una tienda de su propiedad. Además, añadió que tanto él como su amigo Vasile habían bebido aquella noche unas «diez cervezas y cuatro vasos de vino».

La Fiscalía imputa a Juan Ramón R.B. un delito de homicidio, por el que reclama una condena de 15 años de prisión y que indemnice a la hermana y los padres del fallecido con más de 120.000 euros. Para el otro implicado, al que imputa un delito de lesiones con instrumento peligroso, solicita cinco años de cárcel. El juicio continúa mañana con las declaraciones de varios testigos.